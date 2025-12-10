中日緊張 俄轟炸機與中國空軍在日本周圍巡邏

（中央社東京/莫斯科10日綜合外電報導）日本防衛省昨天晚間表示，東京與北京關係日益緊張之際，俄羅斯與中國空軍在日本周圍進行聯合巡邏，日本已緊急出動戰機監控。

路透社報導，日本防衛省指出，兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟-6（H-6）轟炸機會合，並在太平洋進行「長距離聯合飛行」。

防衛省又說，4架中國殲-16（J-16）戰鬥機也加入轟炸機隊伍，在日本沖繩島與宮古島之間往返飛行。沖繩與宮古島之間的宮古海峽屬於國際海域。

防衛省說，日本同時監測到俄羅斯空軍在日本海的活動，包括一架A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。

日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群平台X發文稱，俄中聯合行動「顯然是針對我國展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」。

小泉進一步表示，日本戰機已「嚴格執行防空識別措施」。

俄羅斯通訊社引述莫斯科國防部消息報導，俄中在日本附近的聯合飛行持續了8小時。

韓國軍方昨天也表示，有7架俄羅斯軍機與2架中國軍機進入南韓防空識別區。

日本7日指出，中國艦載戰鬥機於前一天將雷達鎖定日本軍機，但北京方面對此說法提出異議。

日本首相高市早苗上月表示，若中國對台灣採取軍事行動且威脅到日本安全，東京可能會做出回應後，北京於近期加強對日本周邊的軍事行動。

中國與俄羅斯近年也在其他地區加強軍事合作，並舉行聯合行動，例如在俄羅斯境內進行反飛彈演訓，以及在南海進行實彈海軍演習。（編譯：張曉雯）1141210