中日緊張！取消49.1萬張機票反自傷 中國航司恐吞數十億人民幣損失

日本首相高市早苗日前表示，若「台灣有事」牽涉中國動武，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論被外界視為日本可能介入台海，引發中國強烈不滿，中日關係迅速升溫。中國隨後發布旅遊與留學警示，並在短期間內出現罕見的大規模退票潮。

49.1萬張機票被退 估損失數十億人民幣

根據《南華早報》報導，英國航空情報公司OAG分析師格蘭特（John Grant）指出，近期至少已有49.1萬張中國飛往日本的機票遭取消，約占總預訂量3成以上。航空分析師（Li Hanming，音譯）也表示，16日中國航空公司受影響航班比例高達82.14%，17日仍達75.6%。16日取消票量更達新訂票量的27倍，是自2020年初疫情爆發以來從未見過的規模。撤銷最嚴重的為上海往東京及大阪的航線，估計造成中國航空公司損失可能達數十億元人民幣。

《南華早報》進一步引述格蘭特分析，中日航線由中國國航、東航、南航等國營航空公司主導，連同另外4家航空近期皆宣布可提供旅客免費退票或改期措施。由於航線結構偏向中國主導，這場退票潮對中國航空的衝擊恐怕比日本航空公司更大。

中國企業掌控赴日旅遊「一條龍服務」

雖然中國以「抵制赴日旅遊」作為政治回應的方式並非首次，但實際受損的對象早已不再侷限於日本旅遊市場。日本資深記者姬田小夏曾於2023年在ChinaReport撰文指出，日本自2003年推動入境觀光政策以來，本希望帶動國內旅行社與周邊產業成長，然而在疫情前真正迅速擴張的卻是深耕日本的中國旅遊產業鏈。

姬田表示，2019年中國旅客佔日本所有外國旅客3成，龐大市場吸引大量中國企業提前布局，從旅行社、郵輪、巴士、免稅店、餐廳到物流都由中國企業經營。她在鹿兒島港口調查時發現，接送中國團客的巴士幾乎全由中國公司營運，旅客抵日後也被帶往中國資本經營的商店與餐館，形同一條龍式的封閉旅遊鏈條。換言之，日本政府投入大量預算吸引觀光客，但實際獲利者多是中國企業，日本本地旅遊產業能分得的利益有限。

在這樣的市場結構下，這波退票潮除了重創中國航空，也使在日本布局完整的中國旅遊生態系出現直接損失。相關分析預估，未來數週飛往日本的航班量將比上週下降超過3成，且明年1月前的航班受影響最大。

整體來看，中國藉由旅遊抵制向日本施壓，但在航線主導權與旅遊體系由中國企業掌握的情況下，這場退票潮最終造成的衝擊，恐怕比外界想像更集中地落回中國自身航空與旅遊業者身上。

