中日緊張！日本僅存2隻大熊貓明年1月返還中國 學者：未來日本恐沒有熊貓

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的台灣有事論，導致中日關係緊張，接連波及其他領域。今(15)日根據日媒報導，日本國內僅有的兩隻大熊貓即將於明年1月下旬返回中國，比原定預期提早一個月歸還，至於何時會有新貓熊抵日，就有學者直言，若中日緊張局勢持續，未來中國可能不再租借熊貓給日本。

根據《朝日新聞》報導，這2隻熊貓「曉曉」和「蕾蕾」2021年在上野動物園出生，是大熊貓「力力」和「真真」的孩子。「力力」和「真真」去年9月返回中國，她們的大女兒「香香」則是在2023年2月返回中國。

報導指出，這次大熊貓租借是中日兩國聯合開展的保育研究計畫一部分，原定「曉曉」和「蕾蕾」的歸還期限為明年2月，但經東京都政府與中方就具體歸還日期持續磋商，最終決定提前一個月歸還。東京都政府預計很快就會公佈歸還日期。

據悉，日本政府正持續向中國提出租借請求，但有消息人士指出，至少在曉曉和蕾蕾返回中國前，很難有新熊貓抵日本，加上先前高市早苗發表的台灣相關言論，讓相關人士坦言在這種情況下，幾乎不可能談成新的貓熊租借。

《北京日報》也報導，遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。若成真，將會是日本自1972年以來，首次出現熊貓數量為零的情況。





