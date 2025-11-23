中日緊張！日車仍亮相廣州車展 買家人潮湧

大陸國務院總理李強正在南非參加G20峰會，不過他在開幕式上，與日本首相高市早苗毫無互動，峰會期間也沒有兩人會面的安排，顯見中日關係持續緊張。另外大陸大連海事局最新消息，從今天(23日)開始到12月7號，解放軍將在渤海海峽、黃海北部執行軍事任務，對日本展現軍事實力的意圖不言可喻。

出席南非 G20 峰會的中國大陸國務院總理李強，與高市早苗中間隔著歐盟委主席范德萊恩等多名領袖，眼神毫無交集，更別說握手互動。（圖／路透社）

車模穿上機器人外衣，動作維妙維肖，成功吸引車迷目光。中國大陸年度最大車展之一「廣州車展」正在熱鬧展開。縱使中日關係緊張，各家日本車廠仍積極參展曝光。

消費者：「經濟是經濟，政治是政治，就是說不能混在一起。」

另一位消費者則說：「看產品質量、看價格，還有看它那個性價比。」

日本馬自達、NISSAN、豐田的展區照樣人滿為患。外媒路透社採訪來賞車的消費者，有人認為政治問題就留給政府操心，但也有人不諱言，對日本貨會暫時敬而遠之。

消費者：「多多少少肯定會有影響，包括我自己個人消費選擇上，也會有多多少少的一些影響，這個肯定會有的。」

抗議民眾高喊：「高市首相，給我守護憲法！」

中日問題持續發酵。21號晚間，上百名日本民眾和公民團體聚集在首相官邸外，高舉反戰標語。有來自沖繩的居民深怕家鄉再次成為戰場，呼籲高市早苗立即撤回發言、下台謝罪。

前日本社會民主黨黨魁福島瑞穗表示：「高市早苗聲明中提到的生存受到威脅的局勢，以及她所謂的備戰內閣，都是我們非常關注的問題。我們真誠地希望不會擴大軍備或出口武器。」

中日關係仍不見和緩跡象。出席南非 G20 峰會的中國大陸國務院總理李強進入開幕式會場後，與高市早苗中間隔著歐盟委主席范德萊恩等多名領袖，眼神毫無交集，更別說握手互動。中國大陸外交部表示，李強在峰會期間沒有會晤高市早苗的安排。

面對國內反彈聲浪和中國大陸的強硬反制，高市早苗勢必備感壓力。

