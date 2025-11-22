中日緊張「最大壓力測試？」 翁履中預測結局：還會繼續升溫
日本首相高市早苗涉台言論，引發中日關係緊張，陸方已暫停進口日本水產品。旅美教授翁履中近日則分析，這是非戰爭型的極限值測試，中日在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。
翁履中19日在其Youtube頻道直播時曾分析，這是很明顯的「膽小鬼遊戲（Chicken game），如果美國不介入，這就是中日硬碰硬對決，北京沒道理退，日本現在覺得不用退，那就大家來對抗；他也認為，其實「往後退」對於任何領導人來說，內部都會有聲音，那現在是北京會退嗎？目前看不出來，且沒道理退。
那如果中日都不退，結果會是什麼？翁履中分析，這就是一個實戰演練，非典型的競爭，不到軍事衝突，但所有工具箱內可測試、可施壓工具都拿出來測試，包含減少貿易、外交言詞強硬，這次也可以做為測試一下反應的機會，因為這次並不是中方開啟，日本給了中國大陸做一個全面性演練的機會，推測這一次衝突會更加嚴重一些。
不過，翁履中強調，「不會有戰爭」，但非軍事衝突的壓力測試，就是非戰爭型的極限值測試，中日之間要能夠緩和氣氛，在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。
另外，翁履中日前也曾在臉書發文提及，對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另外一個層次的問題。
其他人也在看
賴清德大啖「日料」登國際！她籲「這事」對台非常重要
政治中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，更在5日後宣布禁止「日本水產品進口」。沒想到，昨日（20）午間，總統賴清德貼出午餐照，大啖壽司跟味噌湯，照片曝光後馬上登上各大日媒、外媒版面。對此，科技專家許美華分析，「賴政府真的要好好把握這個歷史契機」、「高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要」。民視 ・ 1 天前
重申台灣有事主張立場一貫！高市早苗這樣說
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪，除了談到日本國內的經濟財政議題之外，近期日本與中國的外交關係緊張也是關注焦點。對此，高市早苗重申自己7日在國會「台灣有事」的相關答辯與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
影/中日互槓風波越演越烈！介文汲曝北京恐拋出「殺手鐧」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日關係危機，前外交官介文汲認為，高市真正的壓力「還沒到」，中方下一步恐祭出「稀土禁運」，將對日本汽車與科技產業造成巨大衝擊。中天新聞網 ・ 1 天前
中日硬槓燒到娛樂圈！aespa遭抵制上日本紅白 NHK高層急出面回應
日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引發中日關係緊張，在外交摩擦不僅急速降溫，娛樂文化層面衝突隨之升溫。日本NHK電視台日前公布跨年《第76回紅白歌合戰》出演名單，其中韓國女團aespa首度受邀登台，本應是韓流新勢力的榮耀時刻，卻因中國成員寧寧（Ningning）的一段舊貼文再度被挖出。引發網路連署活動抵制，現在人數已經超過8.5萬人。如今NHK電視台也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星
米其林(Michelin)指南東北區頒獎典禮19日在費城舉行，芝加哥餐飲版圖再添新星。由亞裔廚師主理、主打菲律賓菜色的K...世界日報World Journal ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 12 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 2 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 11 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 12 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 2 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 2 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 10 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引反彈 中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。中國要求撤回相關言論，對日抗議擺出高姿態，中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
中國憂心挺台骨牌效應 高市台灣有事論帶起「戰略清晰」 經濟脅迫組合拳 日本社會戲謔「習近平小熊維尼照」反殺 英國MI5：中國利用美女當網路間諜｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:03 和肉也不吃了 經濟脅迫擴大 7:44 騙神明 中國男淺草寺投冥幣 ◎日本高市內閣關於「台海有事 日本有事」的立場，中方發起一系列經濟脅迫反制。原本預計重新開放的水產與牛肉，都突然喊卡。中國是日本最大貿易夥伴，此舉引發日本國內對經濟衝擊的憂慮。《華爾街日報》甚至分析，若中國的經濟施壓延伸到工具機等關鍵產業，恐怕是衝著日本執政黨選區與高市政權而來，因為這些選區與中國供應鏈和市場緊密相連。中國為何無法複製2012年的反日浪潮？中方最怕日本在這場衝突中做什麼事，改變整個印太情勢？ ◎英國安全機關軍情五處 MI5，最近向英國國會警告，中國情報機構「國安部」利用年輕女性外貌的LinkedIn帳號，假冒是公司企業或獵人頭，接觸英國政治圈職員，用介紹工作機會話術鬆懈對方防範，以取得英國政府內部敏感資訊。英國安全事務國務大臣已宣布多項措施，加強政府內部資訊安全，防範中國特務滲透。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」
國民黨主席鄭麗文上任後，最被關心的問題就是如何帶領國民黨重返執政，而對於之前曾說2028國民黨人選不只一個，是否暗指自己也有意出馬，對此鄭麗文解釋，他這樣的說法主要是為了「保護候選人」，至於他這個黨主席，則是為黨內總統候選人「鋪好路」，迎接明星走上紅毯。中天新聞網 ・ 1 天前
高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場
北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊信傳媒 ・ 1 天前