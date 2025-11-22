中日緊張「最大壓力測試？」 翁履中預測結局：還會繼續升溫

日本首相高市早苗涉台言論，引發中日關係緊張，陸方已暫停進口日本水產品。旅美教授翁履中近日則分析，這是非戰爭型的極限值測試，中日在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。

翁履中19日在其Youtube頻道直播時曾分析，這是很明顯的「膽小鬼遊戲（Chicken game），如果美國不介入，這就是中日硬碰硬對決，北京沒道理退，日本現在覺得不用退，那就大家來對抗；他也認為，其實「往後退」對於任何領導人來說，內部都會有聲音，那現在是北京會退嗎？目前看不出來，且沒道理退。

那如果中日都不退，結果會是什麼？翁履中分析，這就是一個實戰演練，非典型的競爭，不到軍事衝突，但所有工具箱內可測試、可施壓工具都拿出來測試，包含減少貿易、外交言詞強硬，這次也可以做為測試一下反應的機會，因為這次並不是中方開啟，日本給了中國大陸做一個全面性演練的機會，推測這一次衝突會更加嚴重一些。

不過，翁履中強調，「不會有戰爭」，但非軍事衝突的壓力測試，就是非戰爭型的極限值測試，中日之間要能夠緩和氣氛，在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。

另外，翁履中日前也曾在臉書發文提及，對台灣來說，對外立場不該被情緒綁架，而應該建立在「有利台灣生存空間」的前提上。支持日本在國際上更清楚談台灣安全，對我們有戰略價值；但在中日民族主義對撞升溫的時刻，台灣要不要跳進情緒戰場，則是另外一個層次的問題。

