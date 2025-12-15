中日緊張 李逸洋：台灣挺日不手軟、拚干貝最大買家

駐日代表專訪2（中央社記者戴雅真東京15日專電）近期中國限制赴日旅遊、暫停日本水產品進口，意圖對日本形成經濟壓力。在此背景下，台日兩國長期建立的互助情誼更顯珍貴。駐日代表李逸洋接受中央社專訪指出，台日關係一向緊密可貴，雙方在災害與疫情中互相支援，使兩國社會累積了深厚信任。

中國強烈反彈日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢，限制日本水產品進口後，總統賴清德在社群媒體X發文吃壽司挺日、李逸洋號召「買爆」日本農水產品，引發台灣人熱烈響應，台灣部分超市也打出「台日友好應援月」，大力支持日本干貝。

李逸洋表示，2021年中國用同樣手法禁止台灣鳳梨進口，正是日本幫忙解決鳳梨的危機；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣遭遇疫苗採購阻礙，也是日本率先捐贈疫苗。台日雙方在天災發生時彼此伸出援手，建立非常深厚的情感。所以這次日本水產品受到打擊，國人在賴總統的號召下，大力支持日本水產品。

李逸洋表示，這次日本水產品中，受影響最大的品項為干貝。台灣原本是日本干貝的第二大買主，現正努力成為第一大買主，以協助日本將損害降至最低。

更廣泛的農產貿易數據也顯示兩國互惠結構深厚。李逸洋說：「日本蘋果出口10顆，有8顆是台灣買走，葡萄10串有6串是台灣買的。雙方如此好的情誼，在這次中日緊張對立情況下，台灣出手幫日本解圍，大家都盡一份力量。相信若台灣有需要，日本也同樣會伸出援手。」

他表示，這個數字其實相當不簡單，想想台灣人口在世界排名第57位，才2300萬人，卻能這樣「爆買」日本的水果與其他農水產品，顯現雙方有相當深厚的友誼。

另一方面，日本產業界也開始反思過度依賴中國觀光客的風險。中國雖為日本最大外國旅客來源，然而市場過度集中易受政治變動影響，日本觀光業界因此研議分散客源，轉向歐美、北美及其他更穩定市場。

在此調整過程中，台灣旅客的重要性更加凸顯。李逸洋表示，台灣為日本第3大客源國，去年604萬人次赴日，今年前10個月達560萬人次，全年可望突破660萬人次。

他表示，以消費金額計算，台灣旅客一年貢獻約1.1兆日圓，高於旅客人數第一（881萬人次）的韓國（0.94 兆日圓），顯示台灣旅客口袋比較深。

李逸洋強調，面對區域地緣政治不確定性增加的現況，台日情誼與經貿互補性的重要性只會更高。從食品貿易到觀光，未來台日將持續擴大合作，協助日本分散對單一市場的依賴，並在經貿、民間交流等領域，共同打造更具韌性的夥伴關係。（編輯：周永捷）1141215