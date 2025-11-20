中日緊張！林佳龍：我們與美日菲要好好管理找事的中國

外交部長林佳龍在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於中日關係緊張，外交部長林佳龍今(20)日表示，台灣支持高市早苗首相的政策，也呼籲國人多支持日本，他還說，中國不只霸凌台灣，日前也霸凌菲律賓，現在用在日本，問題在中國，「所以是不是誰有事，是中國在找事，它找事就找理由，我們要好好的去管理中國，我們跟美日菲要好好的管理，避免中國擦槍走火」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。林佳龍也於活動前受訪。

廣告 廣告

民進黨立委羅美玲針對蕭美琴接受IPAC邀請在歐洲議會訪問，但第一時間卻有人稱是花80億歐元買來的，對於這些假訊息，到底有什麼罰則？林佳龍則說，對於這些假訊息的認知作戰一定要在最快的時間，很正確的、精短的回應。也就是「222」，對這種假訊息發現後2個小時內，要用2張圖卡，200字以內就要清楚的去澄清，不然擴散就來不及了。避免造成不可復原的傷害。至於違法的行為，現在都在偵辦當中，當然有境外的力量，也會去溯源，因為這裡面不管是用AI或真人或各種方法，都是台灣這幾年面對假訊息演變出一套因應機制。

對於中日衝突，林佳龍接受王定宇質詢時表示，高市早苗首相她自己說她言所當言，她的身分一定遵守他們法律規定，她也講了一些情境，她並沒有要收回。至於說有人不高興，那怎麼去處理，避免升高衝突，那是另外一個事情。

林佳龍接著說，台灣對日本的支持又是另外一個事情，日本是基於自己國家的利益、安全，去思考、對外說不管是政策法令或聲明裡提到台灣有事就是日本有事，也就是日美安保有事。這裡面涉及到美國角色，不是日本單方面的事情。

林佳龍說，中國前一陣子也對菲律賓霸凌，現在用在日本，所以現在問題在中國，「所以是不是誰有事，是中國在找事，它找事就找理由，我們要好好的去管理中國，我們跟美日菲要好好的管理，避免中國擦槍走火，我們是當作一個危機預防」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防預算達一兆多元釀排擠！ 外交、農業及衛福三首長齊喊「不可刪我預算」

黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵選到底」周軒：找理由牽拖 一點GUTS都沒有 洗洗睡吧！