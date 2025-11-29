中日緊張! 濱崎步"無觀眾"獨唱 日歌手唱一半被請下台

生活中心／綜合報導

中國因不滿日本發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，日本天后濱崎步原定今天要在上海場館演出，舞台都搭好了，卻在前一天收到主辦方通知，因為"不可抗因素"，演唱會被迫取消，而"航海王"歌手大槻真希上海開唱到一半，卻被關燈關音響，並帶離舞台，不只她錯愕到瞪大雙眼，現場粉絲更憤怒鼓譟抗議。

日本歌手大槻真希，出席上海遊戲嘉年華，在台上獻唱"航海王"片尾曲，唱到一半，舞台照明突然全滅，兩名工作人員隨後衝上台，要求趕緊離開，只見她瞪大雙眼，一臉錯愕。

廣告 廣告





中國一刀切！航海王歌手唱一半被請下台 濱崎步上海演唱會突襲取消「上台獨唱」

日本歌手大槻真希唱到一半被請下台。（圖／X）





毫不理會現場粉絲感受，最後主辦方給出的理由是"不可抗力因素"，大槻真希無奈發文向粉絲道歉。同樣錯愕的，還有原定29號要在上海演出的日本歌后濱崎步。

獨自面對空無一人的觀眾席演唱，因為在演唱會出前一天主辦單位臨時公告，因為不可抗因素取消演唱會，畫面曝光也讓粉絲格外心疼。

濱崎步第一時間向歌迷道歉，感嘆表演舞台，是由200名工作人員趕工5天搭建完成，但在28號一早被要求取消演出，令她感到無比痛心。但大家都心知肚明，"不可抗因素"就是中國當局的壓力。





中國一刀切！航海王歌手唱一半被請下台 濱崎步上海演唱會突襲取消「上台獨唱」

濱崎步上海演唱會被迫取消。（圖／微博）





日本媒體人 矢板明夫：「對日本進行一個全方位的打擊，讓日本社會給高市早苗政權施壓，然後讓高市早苗收回她過去力挺台灣的言論。但是我覺得他這種做法是非常拙劣的，而且會引起日本社會以及全世界的反彈。」

中國官媒甚至大幅引述日本前首相石破茂，沒有中國，日本還能存在嗎"以及"台灣是中國領土的一部份"的說法。中國駐日本大使館也轉發在社群平台X宣傳，

但日本維新會前參議員就認為石破茂遭中國"被利用了"，很多日本國民痛批是國家恥辱，甚至說"認知戰又來了"。

原文出處：中國一刀切！航海王歌手唱一半被請下台 濱崎步上海演唱會突襲取消「上台獨唱」

更多民視新聞報導

青年提案高度直追國家藍圖 賴清德肯定崇光高中「允納政策參考」

原住民網紅哽咽喊「我是祖國的孩子」！台網轟：賣國賊

最新／身體狀況再亮紅燈？「小胖老師」袁惟仁今晚突送台東馬偕醫院

