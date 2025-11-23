中日緊張！解放軍4大戰區齊亮劍 一週來「輿論飛彈」轟什麼？
中日關係緊張，中國軍方多個單位過去一週頻頻在國內外社交媒體發佈「亮劍」訊息，包括西部戰區、東部戰區、南部戰區、中部戰區、南部空軍、南海艦隊等，有的是文字配圖或影片，有的是MV，有的用rap說唱方式，中國媒體指這種輿論飛彈以遞進式的編排，如火力覆蓋，層層推進最終形成飽和打擊效果。
中國新華社、《北京日報》等報導，上週一（11/17）起，「中國軍號」在海外社交平台X發布多條備戰影片，寫道「每一天都是訓練日」、「為了那天而訓練」、「信仰之火」、「一切就緒」、「等待東風」。
同日（11/17），「中部空軍」發文「槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」。「北海艦隊」發布歌曲《來吧硝煙，來吧戰場》，發文「同志，來增強一下磁場！」
隔天（11/18）「中國軍號」發布影片「如果你想要和平」。
上週三（11/19）「南部空軍」發布原創歌曲《別太狂》，並發文「我和戰機淩空一擊，完美彈道，將它幹掉！」同日「南海艦隊」發影片配文「如果戰鬥今夜打響，戰友，你準備好了嗎？」
上週四（11/20）「東部戰區」發布05式兩棲突擊車畫面，展示「海上超跑」、「搶灘利器」、「海陸鐵騎」。「南部戰區」發影片搭配文字「召之即來、來之能戰、戰之必勝」。
上週五（11/21）「西部戰區」發文《走進練兵場 | 巴渝大地，千餘民兵以考促訓強戰力》。中部戰區發布文章《遮天鐵幕，霧鎖戰場》。
昨天（11/22）「中國軍網」發布影片，配文「大子彈，量大管夠」
中國媒體「中華網」指出「這種遞進式的內容編排，如同軍事演習中的火力覆蓋，層層推進最終形成飽和打擊效果」。
文中特別點出19日「高市早苗為軍國主義招魂」漫畫，「就像精確制導的輿論飛彈」，「這種用對方母語直擊痛點的操作，打破了以往外宣『自說自話』的困境」。
