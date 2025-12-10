中日緊張！這群中國人被日企裁員逆風喊感恩 「一夜暴富」驚人資遣費曝

國際中心／林昀萱報導

日本佳能（Canon）集團位於廣東中山印機工廠，決定停止生產經營，並與剩餘1400名員工、供應商結清關係。（圖／翻攝自官網）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。中日關係持續緊張之際，日本佳能（Canon）集團位於廣東中山印機工廠，近日決定停止生產經營，並與剩餘1400名員工、供應商結清關係，但員工卻逆風感謝公司，真相曝光原來是資遣費相當優渥讓他們「一夜暴富」。

日本佳能（Canon）集團位於廣東中山印機工廠，於2001年6月投資設立，生產多品種雷射印表機，是佳能主要的雷射印表機生產公司之一，到2022 年4月累計生產 1.1 億台雷射印表機，同年實現工業總產值近32億元。但自022年起，員工人數從3372人逐年減少，直到今年9月，廠房員工只剩1400人。11月決定停止生產經營，發出的公告稱由於近年市場環境急劇變化，LBP（雷射印表機）市場持續萎縮、中國國內 LBP 品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇，決定11月21日停止生產經營，並在11月24日至28日臨時放假，與員工、供應商結清關係。

廣告 廣告

日本佳能集團位於廣東中山印機工廠，決定停止生產經營，員工開心透露資遣費。（圖／翻攝自微博）

隨著中日關係緊張，深耕多年的日本品牌在中國收縮規模、轉型甚至撤離中國引起關注。不過，被裁員的員工卻逆風感恩公司還互道恭喜，原來是收到優渥的資遣費「一夜暴富」。據中國《澎湃新聞》報導，佳能提供的資遣費方案是高於法規的「2.5N+1」（N為年資），另外還有最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.6萬）的感謝獎金。

員工紛紛在網上曬出入帳的資遣費，有人表示「在佳能幹了十六年，46萬（約203萬台幣）到帳」；還有人領了63萬元人民幣（約278萬台幣）表示：「感謝佳能，20年換來的！」更有組長級資深員工拿到近88萬元人民幣（約388萬台幣）的賠償，開心表示「真的很感謝，回家養老了！」另外，佳能不僅替員工舉辦畢業餐會，並積極聯繫各家企業舉辦招聘會位員工媒合新工作，董事長也親自撰寫推薦函，就是希望員工離開公司可以獲得不錯的發展，體貼用心讓許多人羨慕不已。

更多三立新聞網報導

主播女兒淪小三／他叮囑訂房還要「隔音好」 假報備女友後急衝旅館開戰

稱「開戰可上班課」遭圍剿！苗博雅深夜反擊：台灣被佔領我會第一批被殺

鄭麗文慘了？直播聲量雪崩剩1成 「內部不挺」原因曝：故事全在踩地雷

朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火

