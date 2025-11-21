中日緊張 連累上海日料餐廳業績下滑5成

近期中日關係緊張，導致上海的日料店面臨退訂潮。（示意圖／Pexels）





近期中日關係緊張，連累到上海的日本料理餐廳，很多人都打電話來退訂，生意下滑到平日的5成不到。當地的日料餐廳老闆坦言，高市首相收回說出口的話機會不高，他們也只好勒緊褲帶，度小月了。

受到中日關係日漸緊張，上海的日式餐廳老闆成為最大苦主，中方暫停日本水產進口，迫使他改用本地食材。更慘的是訂位數量持續銳減，業績比往日少了超過一半。

餐廳老闆伊藤隆：「關於高市早苗所說的日中關係，她說了她想說的話，我不認為她會改變。如果可能，我希望日本和中國的外交官能夠共同努力改善局勢。」

老闆表示，餐廳生意就是中日關係的溫度計，兩國關係劇烈波動，店裡的生意就宛如雲霄飛車，但明明美食應該成為友善的橋樑，卻無辜受到波及。

餐廳老闆曾根和明：「在我長期待在中國的期間，我經歷過幾次日中之間的外交緊張。但一般民眾，尤其是好朋友，對我沒有任何不同的對待，事實上他們總是告訴我，我們是朋友，不用擔心這些事情。」

即便老闆的親友力挺，也難擋一般中國民眾的愛國抵制風潮。但是雙方僵持不下，夾在中間的日料餐廳，也只好勒緊褲帶，度小月了。

