中日緊繃民間交流續 北京書展有人潮 箱根見中客

儘管中日關係緊張，但民間交流沒有完全停止。（示意圖／Pexels）





儘管中日關係緊張，但民間交流沒有完全停止。日本駐北京大使館照常在中國開書展，吸引大批人潮；另外日媒鏡頭也捕捉到，在知名的觀光景點箱根也能看到中國遊客。然而在團客方面仍有影響，福岡一家旅行社表示，12月已經有10個中國旅遊團取消，還有日本相模原市與中國無錫市姊妹市的學生交流活動，也被中方取消。

諾貝爾文學獎得主川端康成的作品《千紙鶴》，還有各式各樣的日本漫畫，通通在北京展出。日本駐北京大使館照常在中國開書展，展示包括漫畫書籍與小說在內、有中文翻譯的日本原作。現場還能看到愛書人仔細端詳。中國讀者：「兩國政府間關係可能不是很友好，但是我個人認為，民間的角度上還是該來往。」

東京近郊的箱根必去觀光景點「大涌谷」，不受中國警告影響，遊客如織。日本NHK記者竹野大輝：「東京以西的箱根擠滿了遊客，這裡是中國遊客的熱門景點。」

今年截至目前為止，根據統計，訪日遊客以中國籍最多，占約20%。即使在中國當局頻頻發出對日旅遊警告後，仍有中國遊客到訪箱根。訪日中國遊客：「我們沒有什麼介意的。雖然國內宣傳治安有點差，但我們已經來過日本、已經看到了日本，還是算可以，所以我們過來玩。政府事情的層面，跟我們普通老百姓沒有什麼關係。」

不同於自由行，訪日中國團客還是受到影響。福岡一家以接待中國遊客為主的旅行社表示，12月出發的旅遊團已經有10個被取消。日本福岡旅行社負責人高尾淑江：「我嚇到喊了咦，沒想到會影響這麼大。」

備受影響的還有文化交流。日本相模原市與中國無錫市，今年慶祝建立姊妹市40年，原訂無錫市的學生將在慶祝活動上表演，但卻被通知取消，也沒有告知原因。日本相模原市國際課長井上和彥：「也不是說跟無錫市的交流會停止，但今後還是希望能繼續下去。」

中日關係劍拔弩張，從政治一路延伸到民間活動。日本外務省21日罕見公開警察廳統計數字，2025年1月至10月發生7起謀殺案，與去年同期的14件相比，對中國人的犯罪明顯下降，當中甚至也有中國同胞自相殘殺的情況，打臉北京當局。

