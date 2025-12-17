中日聯合國安理會交鋒 中國官員批高市「右翼代表」

（中央社台北17日電）聯合國安理會15日舉行公開辯論會，中日代表激烈交鋒，中國常駐聯合國副代表孫磊批評日本首相高市早苗為日本右翼勢力代表，為日本解除戰後軍事束縛編造藉口。日本代表山崎和之則表示，日本一貫走和平道路。

日本共同社16日報導，聯合國安理會15日舉行「為和平展現領導力」公開辯論會。本次會議旨在強調多邊合作的重要性，並聚焦將於明年正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。中國和日本之外的其他國家大多圍繞秘書長選舉程序的透明度及聯合國改革的必要性等發言。

中國常駐聯合國代表傅聰在會上，點名高市「逆流而動」，公然違背日方作為二戰戰敗國對中方及國際社會所做承諾。

傅聰表示，80年前，日本軍國主義也曾以所謂「自衛」為名對外發動侵略，「決不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。」並且再次敦促日方撤回「錯誤言論」。

對此，日本常駐聯合國代表山崎和之呼籲包括安理會在內的聯合國改革的同時，指出中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」，並強調「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。

會議臨近尾聲時，日中雙方又分別要求額外發言機會，並再次相互指責。

據星島日報17日報導，在這場辯論會上，中國常駐聯合國副代表孫磊還直指山崎「狡辯」，認為日方使用「立場沒有變化」來敷衍搪塞。孫磊還指，「以高市早苗為代表的日本右翼勢力」在二戰勝利80週年做出一系列錯誤言行，「這讓我們如何相信日方能恪守走和平道路的承諾？」

高市早苗11月7日在國會發表「台灣有事」論，引起中方強烈不滿，至今已一個多月，中方持續在政治、軍事與經濟、文化等方面對日本進行施壓，要求高市撤回相關言論。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141217