中日能否化解爭議？ 揭仲：看高市願否把1972年聯合聲明念一遍

日本首相高市早苗涉台發言，引起北京強烈回應，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這件事能不能化解，就看高市首相願不願意把1972年中日聯合聲明從頭到尾念一遍。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲6日在中天《cti talk網路論壇》表示，確實高市首相於11月7日在國會詢答之後，接下來一連串發言嘗試在做轉換、嘗試希望能和緩跟北京之間的外交衝突。只是她希望用自己的話呈現，不希望按照北京設定的條件做。

所以高市於11月21日官邸受訪時不太提11月7日的談話，回到日本政府的標準答案，那些狀況適用，會依據實際發生的個別具體狀況再做決定。

到11月26日在國會詢答，高市除了重申以往日本政府標準答案外，第二句話提到舊金山和約又出了問題。因為中國大陸是要求依照開羅宣言、波茨坦公告、日本降書加上1972年聯合聲明，但高市顯然不願意進入中國大陸論述，所以才提舊金山和約，但弄巧成拙，情勢升高。

北京的要求一直很清楚，一是要高市撤回錯誤言論。不過國際上要一個政府首長在外交爭議撤回自己的言論可能性不大，所以重點是北京要求高市必須有新論述，以符合北京的利益。

高市於12月3日在國會的回答，透過跟公明黨議員事先套招，又不傷面子，其實已經回到北京的要求，只是高市首相可能礙於面子，不想太快在國際和國內呈現出她屈服的狀況，所以透過套招的方式，主要內容由參議員敘述，高市接著予以肯定。

揭仲分析，現在很多討論認為高市並沒有承認，只是理解與尊重，是日本的戰略模糊。「我其實覺得那個已經不重要了！」揭仲認為，重要的是高市首相開始朝向中國大陸外交部的要求回應此事，「這絕對是立場上的讓步跟妥協，毫無爭議」，只是她不願意自己去說，請一個議員說，她再來附和。

揭仲認為，北京應該有注意到高市態度轉變，但中國大陸外交部仍堅持高市至少要把1972年中日聯合聲明念一遍。這件事能不能化解，就看高市首相願不願意把中日聯合聲明從頭到尾念一遍。

