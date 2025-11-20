中日膽小鬼賽局！民族主義硬碰硬 兩國關係難好轉

編譯林浩博／綜合報導

日本首相高市早苗7日的「台灣有事」言論，激怒了中國，雙方外交風波持續延燒。英國《經濟學人》分析，兩國領袖都屬奉行強硬的民族主義，各自都難以退讓。彭博社專欄作家卡爾（Jessica Karl）則以略帶戲謔的筆調，回顧了中日之間的你來我往，她尤其點出高市即便面對中國的氣極敗壞，仍一一以優雅的微笑應對，怎麼看都不像中方口中的「巫婆」。

日本首相高市早苗與中國領導人習近平10月31日於APEC風會場邊首度見面。當時兩人僵硬的表情，似乎早已預示當前的中日緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

你口不擇言 我微笑應對

卡爾20日在彭博社的評論文章，一開頭就拿中國駐大阪總領事薛劍威脅高市的「斬首」說，幽了一默。「如果有人說要砍下你的骯髒頭顱，你會怎麼做？我自己的話，會通報當局，或者至少叫來公司的保全。」卡爾如此寫道，映襯出日本民眾對於中國的恐嚇反倒是無感，還用哈哈一笑帶過，沒人認真看待。

廣告 廣告

高市本月初對台海議題表明態度，說若中國對台灣動武，日本可能軍事介入，此番話引爆了北京的怒火，連外交禮儀都不顧。中國不只有官員放話砍人腦袋，外交部也揚言，膽敢挑戰中國，必會落得「頭破血流」。中國官媒《環球時報》前總編胡錫進則大罵高市為「惡毒巫婆」。

那麼日本公眾又是怎麼回應？卡爾借用她的彭博社同事芮迪（Gearoid Reidy）說法，指出當地發起了史詩級的謎因盛宴，「網友洗版中國外交部的臉書貼文，中國官方逞兇鬥狠的用字遣詞，卻成了惡搞題材」，「高市的民意支持度，先前就已站上歷史最高，在她此次發言後，又迎來了一波大躍升，即便公眾對於台灣有事、日本應該怎麼做，仍是意見分歧」。

當然，中國並非只是動動嘴巴。另一名彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）寫道:「北京呼籲國人避免前往日本旅遊，還警告學生當地的風險升高，......同時兩部日本電影在中國電影院的放映也遭到延後。」

日本旅遊業因此前景未明，因為日本的最大海外遊客來源國，正是中國。不過，法國精品巨頭LVMH對此可是樂呵呵，彭博社的劉林與費爾斯德（Andrea Felsted）分析，這會促使中國的富人留在國內旅遊，相比於富人在日圓疲軟的日本掃貨，造成毛利率被壓低，他們在中國國內購買精品，似乎更有利可圖。

卡爾最終以高市的優雅從容作結，稱即便中國文攻武赫、言語刻薄，高市面對鏡頭仍綻放微笑，這樣的人怎麼會是「巫婆」？

膽小鬼賽局

如果說彭博社的卡爾帶著幽默眼光回顧，《經濟學人》的筆調可就嚴肅許多。18日其所刊出的文章，就直指中日兩國處於「膽小鬼賽局」。

文章提到高市顯然無意應中國要求撤回發言，最多是她說過，未來應該避免說明某一具體情況屬於存亡危機事態。文中分析，中國的習近平與日本的高市，都屬於強硬的民族主義領導人，雙方注定會發生衝突，而且高市才上任不到三個月，她也不想在任期之初就顯得軟弱。

再加上雙方都面臨著不可退縮的壓力。自從對中強硬的賴清德當上台灣的總統，中國對於外國在台灣議題的言詞冒險，容忍度更等同於零，外加習近平所設定的2027年解放軍具備擁攻台能力期限，正快速逼近。《經濟學人》由此認為，中日兩國關係在和緩之前，恐怕還會再惡化。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中國外交官「手插口袋」教訓日官員？小粉紅高潮 王丹戳破：文明與野蠻

10月訪日外國人第一非中國！這些國家暴增 他曝：日本沒把雞蛋放同籃子

日首相高市早苗挺台惹火中共！央視曬反日貼文 「僅3藝人」跟進轉發

中日緊張燒到體育界！日本桌球員「中國見面會慘遭取消」 天價門票曝光

