中日航班腰斬！小粉紅嚇傻趕緊回國跪舔習近平 擠爆機場狼狽模樣曝

國際中心／綜合報導

近日中國官方大規模取消中日航班，導致許多在日本的中國遊客和留學生內心忐忑不安，多個機場出現大量準備返國的小粉紅。（圖／翻攝自微博）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」明確表態，被解讀為支持台灣的立場，引起中國當局強烈反彈並祭出威嚇手段。受此風波影響，近日中國官方大規模取消中日航班，導致許多在日本的中國遊客和留學生內心忐忑不安，多個機場出現大量準備返國的小粉紅，甚至有人提前結束行程。

中日航班腰斬 小粉紅擠爆機場狼狽模樣曝



綜合陸媒報導，中國第三方平台數據顯示，已有多條中日航線全線停飛，預計27日的航班取消率將升至近一個月以來的最高點。近日，多名中國網友發布影片顯示，在日本多個機場，擠滿了準備返回中國的旅客。這其中有些原計畫就是近期回國，但也有人擔心後續安全與交通不確定性，選擇提前結束行程安排，帶著大包小包匆匆返國；陸客在日本機場排隊候機的畫面在網路上被瘋傳，被形容為場面擁擠得像是春運。

廣告 廣告

一名昨（24）日剛從東京返回福建的旅客表示，她搭乘的航班座無虛席，「原本就計畫於23日回國，但身邊有朋友因近期情勢變化而臨時縮短旅程，選擇提前返國。」她提到，家裡人也在催促，擔心安全問題，不少同行者都帶著行李趕緊返程。

此外，一名在日本留學的中國學生也透露，他注意到近日多條中日航線取消，部分機票價格已開始上漲，讓他擔心後續回國機票可能更難購買。

更多三立新聞網報導

黑五血拚前必看！好市多9大最雷商品曝光 這1肉品硬如狗糧

他問台灣拉麵店為何用「販賣機」點餐？內行人揭3大優勢：杜絕這類客群

再訪日本秒傻眼！他觀察到4變化「像極台灣」 一票人揭原因：別帶濾鏡

民眾瘋出國！他疑惑台灣山海景輸國外？一票人點出2大關鍵：視覺被破壞

