中日航線全取消！ 林氏璧曝中國客接下來改飛「這國」 網哀號：這下人擠人了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國政府近日呼籲中國公民「暫時避免前往日本」，隨後立即傳出12條中日航線全面取消所有航班，涉及名古屋、福岡、札幌、大阪等地。對此，旅遊部落客林氏璧昨（24）日在臉書「 日本自助旅遊中毒者 」發文表示，看了中國日本台灣三地新聞下面網友的留言，反應一致認為「這樣就對了！」、「拭目以待！」難得達成了共識。

傳出12條中日航線全面取消所有航班，涉及名古屋、福岡、札幌、大阪等地。（示意圖／unsplash）

林氏璧表示，中媒的標題指出12條中日航線取消全部航班，似乎是未來一週取消光，且多半是一週僅有2~3天飛的那種航線，因此才會出現整週「取消率100%」的情況發生。

不過該則新聞卻意外引起中國、日本、台灣三地新聞下面網友的留言，皆是一片叫好：「這樣就對了！」、「拭目以待！」難得中日台三方達成了共識。但也因為中國旅客無法前往日本，因此許多人正在計畫去韓國或是國旅。

貼文一出引起網友熱議，不少網友表示：「請拜託持續到年底，我年底要去大阪！」、「我都想買機票去日本了！太開心了」、「現在去日本賞楓的真幸運」。但也有許多年底即將前往韓國旅遊的旅客表示：「我寒假才安排了第一次去首爾玩耶」、「這下韓國人擠人了」、「韓國觀光經濟成長是不是就看這波了」。



