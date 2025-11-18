中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火

日本首相高市早苗近日提出「台灣有事」，中日關係生變。（路透社）

日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。

日本防衛大臣小泉進次郎：「由於渡邊委員提出了很多假設性問題，但針對『台灣有事』假設性的問題，我必須婉拒作答。」針對台灣有事言論，引發日中外交風波，日本防衛大臣小泉進次郎18日在國會接受質詢，試圖替局勢降溫。

反觀最初揚言斬首高市早苗的中國，態度很強硬。中國外交部發言人毛寧：「李強總理沒有會見日方領導人的安排。」除了強調22日在南非舉行的G20峰會期間，中國國務院總理李強不會與高市早苗會晤，新華社17日再度刊登評論，警告「一言可以興邦，一言也可以喪邦」，從斬首日本首相到現在暗示國家滅亡，中國海事局還宣布18日將在黃海南部展開為期8天的實彈射擊，對日本不斷施壓。

彭博社記者：「中國方面與中國官媒的措辭相當強硬，並釋放出明確訊號，表示目前採取的行動只是開始，後續恐還有更多反制措施。」

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日預計將與中國外交部官員展開會談，試圖尋求降溫空間，持續釋出善意。日本內閣官房長官木原稔：「目前沒有任何已確定的安排，不過我們已多次表明，日本方面對於日中之間各層級的對話始終採取開放態度。」

日本《朝日新聞》分析，中國雖持續施壓，但日本仍選擇觀望高市政府的反應，局勢主導權仍掌握在日本手中。

