中日衝突升溫台灣不能置身事外 白委林憶君：主動爭取加入「QUAD Plus」

民眾黨立委林憶君24日在立法院質詢時警告，中日對立加劇，台灣絕不能置身事外，必須主動爭取加入「QUAD Plus」四方安全對話擴大機制。 圖：翻攝「臉書」林憶君粉絲專頁

[Newtalk新聞] 民眾黨立委林憶君今天（24日）在立法院外交及國防委員會質詢時強烈警告，東亞安全局勢急劇惡化，中日對立加劇，台灣絕不能置身事外，必須主動爭取加入「QUAD Plus」四方安全對話擴大機制，否則將在區域安全架構中被邊緣化。

林憶君指出，美國美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新報告目錄即提及「台灣」高達1,223次，並設專章分析，足見台灣在美國戰略核心地位。然而，同樣面對中國威脅的菲律賓已透過「QUAD Plus」參與四方安全對話（美、日、印、澳）的實質運作與資訊共享，台灣卻長期被排除在外。她要求國安局積極研議台灣加入「QUAD Plus」的可行性與路徑，「不能再被動等待，否則關鍵時刻就會被孤立」。

廣告 廣告

她進一步質疑，USCC報告提及美國可能要求台灣提供「非武器支援服務」經費，協助強化美軍在日本與菲律賓部署，台灣是否要為美軍在呂宋島北部基地「買單」？國安局竟答覆「尚未掌握」，令她深感憂慮。

林憶君強調，東亞已呈現「三海聯動」甚至「四海聯動」態勢，中日若爆發衝突，台海不可能獨善其身。日本正加速軍備正常化、鬆綁武器出口，台灣應把握機會直接向日本採購愛國者飛彈等裝備，縮短交期、降低風險。

林憶君最後呼籲，台灣安全不能靠運氣，政府必須清醒主動爭取「QUAD Plus」、強化國際安全連結，才能確保在區域重組中不被邊緣化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

周玉蔻轟金馬獎「道德無恥」 怒批范冰冰逃稅醜聞後仍封后

楊宏基觀點》真的不演了！美開口要台灣「實質貢獻」 該怎麼辦…