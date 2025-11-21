中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產

賴清德週四曬出午餐大啖日本壽司的照片。（圖／翻攝自賴清德X）

日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。

中國外交部發言人 毛寧：「今年是台灣光復80週年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事，藉台灣生事只會給日本找事。」

中國政府再警告，日本首相高市別惹事！這場中日對立，北京不斷擴大戰場，最新「中槍」的是南韓。

中國外交部發言人 毛寧：「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

週四(11/20)，中國外交部宣布，中日韓原訂本月24號在澳門舉行文化部長級會議，但是由於日本嚴重干涉內政，破壞外交合作基礎，因此取消這次年度會議，讓三國之間文化交流蒙上厚重陰霾。

中國商務部發言人 何詠前：「日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，從根本上損害中日關係政治基礎，對於雙方經貿交流合作帶來了嚴重負面影響。」

中國商務部也加入戰局，將戰火燒往雙邊貿易往來，根據日本官方機構統計，目前在中國境內由中方主動取消的講座、研討會已經超過20場。

美國駐日大使 葛拉斯：「中國(採取)挑釁性言論和強制性經濟措施，這樣的做法非常無益，而且破壞了區域穩定。」

眼看北京當局不斷升級事態，美國大動作表態，駐日大使葛拉斯(George Glass)週四(11/20)拜會外務大臣，對地區情勢彼此交換意見、確認共識，同意日美同盟在維護區域穩定的重要性。會後，葛拉斯接受媒體訪問，重申力挺日本到底。

美國駐日大使 葛拉斯：「我想對高市首相說，你有我們；我想對日本國民說，你有我們。美國將繼續在各個方面進行反擊，我們將盡一切可能提供幫助。」

其實自日中這回糾紛以來，葛拉斯多次透過社群替日本出氣。當北京駐日官員薛劍PO出高市早苗斬首文後，葛拉斯立刻轉發並表示「中國又露出本性了。中國政府口口聲聲說自己是『好鄰居』，卻根本看不到這樣的表現。」。當中國以「干涉內政」轟得日本滿頭包時，葛拉斯展現美式幽默說「好像提早過耶誕節一樣。感謝兩位中國駐日官員的辛苦付出，讓堅不可摧的日美同盟更加緊密。」當日本水產又被禁止輸華後，葛拉斯再指出「訴諸威嚇手段，就像是中國政府改不掉的惡習。」，還附上一張自己開心享用北海道干貝的照片。

中華民國總統 賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候。」

而總是在彼此有難時互相幫助的台日之間，這回台灣當然也沒有缺席。

中華民國總統 賴清德：「這個是來自日本北海道的干貝，鹿兒島的鰤魚。這個是台灣蛋所做成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼。」

週四(11/20)，總統賴清德特地曬出自己的午餐，用一桌包含日本水產的日式料理，闡述與日本同在的心境。

中國外交部發言人 毛寧：「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演、作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

儘管「鐵一般的事實」與現實事實存在明顯認知分歧，然而在「戰狼性格」驅使下，北京當局如同印太地區的不定時炸彈。

美國參院外委會主席 里契：「中國對美國利益是長期最大威脅，如果我們放任中國對台灣公然挑釁，這將對我們在印太地區的盟友產生連鎖效應，並嚴重損害我們在全球與中國競爭的能力，看看現在中國和日本之間的紛爭就知道。」

對於中日台此次事端，美國接連釋出強硬姿態，以實質行動警告：不歡迎任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為！

