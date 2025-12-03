中日衝突恐延燒1年？賴士葆嗆「憑感覺隨便講講」 林佳龍：一年算快的

中日關係緊張情勢持續，外交部長林佳龍近日接受外媒專訪時評估，雙方爭端恐需一年才能穩定。不過，國民黨立委賴士葆今（3）日於立法院外交及國防委員會質詢時，質疑前述說法毫無根據，直呼根本是「隨便講講」；對此，林佳龍則說，他是基於長年研究、實務經驗判斷，北京對赴日本的觀光、留學、貿易等交流都已喊卡，要恢復正常也需要時間，「一年算是快的」。​

日本首相高市早苗11月7日於日本眾議院就「台灣有事」假設性情境答詢後，引發中國強烈不滿；高市早苗11月26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時，提出日本已在《舊金山和約》放棄相關權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位，再度使北京跳腳，重批高市早苗「不思悔改」。林佳龍昨日接受《彭博社》專訪時評估，中日爭端恐延續一年才能穩定下來，但升高衝突對各方都不利，台灣正透過比較柔性的方式展現對日本的支持，同時也試圖「幫助局勢降溫」。

廣告 廣告

立法院外交及國防委員會今日就「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，邀請外交部、國安局首長專題報告並備質詢。賴士葆質詢時質疑，林佳龍評估中日爭議一年內不會落幕，是用什麼觀點觀察？「為什麼講一年，不是半年、兩年、三個月？」林佳龍答覆，他是基於自己長年的研究、實務經驗來判斷，「我想我們是期待能夠把他冷卻下來，避免升高衝突到失控。」

林佳龍說，控制局勢需要各方努力，因此台灣的回應都是不想造成新的爭論，但我方的立場都很清楚，日方也是同樣的態度，「中方看起來他們有比較大的動作，不過我想就站在他們的角度來看，他也不一定是想要衝突升高，也想要控制下來，我的觀點最主要是，其實這個持續升高衝突甚至到失控，這是不符合任何一方的利益。」

賴士葆質疑，林佳龍所講的一年很長，若中日關係緊張一年，等於台灣也會很緊張。林佳龍回應，中共政權有周期性，除了外交，還有內政的考量，現在北京已對赴日觀光、留學、貿易等交流都停擺，未來若要恢復正常，「我想委員是專家啦，這個要再恢復是需要時間的。」

蔡明彥「尊重外交部評估」 賴士葆：尊重不一定同意

隨後，賴士葆詢問一旁的國安局長蔡明彥，「蔡局長你掌握的訊息更多，你同意一年嗎？」蔡明彥笑答，外交系統掌握的訊息很全面，國安局掌握的訊息，也提供給外交系統參考，「我們尊重外交部評估」；不過賴士葆直言，「尊重不一定同意，對不對？我講你心裡話，尊重、不同意啦！」

賴士葆表示，中國明年要在深圳舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，怎麼可能拖一年？拖一年就要到明年12月，這樣APEC峰會怎麼舉辦？「所以你這講一年這叫做凊彩（隨便）講講的，憑感覺、憑你的feel、憑你的第六感，毫無根據！」對此，林佳龍則說，「我再私底下跟委員請益，也說明我的、我們這樣的一個判斷。」

賴士葆批評，林佳龍也知道中國明年要舉辦APEC峰會，「隨便想、用膝蓋想也知道，不會這樣，這個一年你叫隨便講講啦，當然我知道你心裡這樣希望，一直扯、扯一年對我們可能比較好，但這個觀念是錯的。」不過，林佳龍表示，「一年算是快的喔，他辦（APEC）一樣還是會施壓日本啊，只是說這個升高不利，大家一起來能夠把這個情況控制下來，這是符合各方的利益。」

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

