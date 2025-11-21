中日衝突的蝴蝶效應！謝金河：把過去霸凌台灣的招勢全用在日本身上

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 因不滿日本首相高市早苗對於台灣有事言論的說法，中日衝突加劇，中國對日本的壓力持續升高。財信傳媒董事長謝金河指出，很多的場景都曾經在台灣發生，最近的禁止旅遊令，黃海海域演習，禁止日本水產品輸入，還有在網路平台上的反日言論，中國把民族情緒拉升到最高。他也提到，中日衝突也產生了一些「蝴蝶效應」。

謝金河表示，最近連中國股市也出現一個有趣的效應，在深圳上市的一家山東毛巾，居家寢具業者，這家傳統產業的企業，股價平穩，市場也很少人注意，沒想到因為名字，股價居然連續上漲8支停板。這家公司叫孚日股份，被解讀為「俘虜日本」，股價從3.9漲到13.97元人民幣。

廣告 廣告

謝金河提到，中國把過去霸凌台灣的招勢全用在日本身上，這是新型態的壓力測試，日本能不能挺得住？攸關未來日本的大運！最近中國戰狼升高恐嚇，喊出：日本執意摻和台灣，那就一併解決！

謝金河回溯，這讓他想起二戰前，希特納強力擴軍，訴求民族主義，希特勒說亞利安人是最優秀的民族，猶太人是最低端的民族，開始沒收猶太人財產。希特勒不斷的壓力測試，到1936年柏林奧運會，希特勒給全球一個題目：所有猶太運動員不能參加柏林奧運會！美國為了這個問題吵成一團，最後息事寧人，只有一個籃球選手「偷渡」。

謝金河指出，1936年的柏林，希特勒坐在閱兵車上，儼然是世界的霸主，希特勒不斷的給大家壓力測試，到了英國張伯倫低頭，世界大戰就爆發了！這次中日衝突會步步升高，全世界都會被捲進去！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

靠中國的日本企業都跌坐在地上！謝金河點名「7檔日企」受衝擊最大

致敬安倍晉三！中國禁日水產品 賴清德行動力挺大啖北海道帆立貝