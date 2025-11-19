中日衝突誰會贏？中共戰狼認了：離勝利還有段距離

國際中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗7日質詢時，稱若「台灣有事」，且涉及武力入侵，日本就可能判定屬「存立危機事態」出動自衛隊參戰，引發中國強烈反彈，北京政府13日更是公開嗆聲，要求東京「撤回惡劣言論」。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進有感而發，中國離「取得勝利」還有距離，但也強調「中方絕對不會輕易放過她（高市早苗）」。





日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）

胡錫進透過微博發文，表示自己在這場中日衝突中看到的是，中國離「取得勝利」還有距離，「但我們已然佔了上風，我們的目標逐漸實現」，透露高市早苗的囂張氣焰基本上被壓下去了，日方派了外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰到中國做解釋，「這是日方迫於中方強大壓力，想要緩和局勢的姿態。高市早苗不肯收回她之前的錯誤言論，但是日方目前的說辭重點已經集中到日本的台海政策沒有發生任何改變上來，氣勢弱多了。他們的新調門是，正是因為立場不同，日中之間保持多層級溝通更為重要，並試圖尋找對話機會」。





前《環球時報》總編輯胡錫進認為，中國離「取得勝利」還有距離。（圖／翻攝「小敵台」YouTube）





胡錫進接著表示，中國已「明確排除了中國總理與高市早苗在南非G20會議期間舉行會晤的可能性」，透露中國採取了一系列實質行動，日方幾乎沒有還手之力，「中國向國民發出避免近期赴日旅遊、留學的安全警示，一些航空公司取消去日本的航班，旅行社停止組團前往日本，許多個人也響應了國家的警示」，表示在短短幾天內，中國人取消了約50萬張前往日本的機票，一些日本的旅館也收到房間退訂。「中國遊客的斷崖式減少，將會明顯衝擊日本旅遊業，日本與旅遊相關的各種股票均出現下跌」。

胡錫進認為，「中國遊客的斷崖式減少，將會明顯衝擊日本旅遊業，日本與旅遊相關的各種股票均出現下跌」。（示意圖／翻攝自Pexels）





胡錫進認為，中國透過一週的反制，壓住了高市早苗上任以來挑釁中國的氣焰，也讓整個日本輿論整體上進一步看清了台灣問題是日本碰不得，也根本沒有實力主動去踩的紅線。最後，他表示「接下來，高市早苗可能會在台灣等渉華問題上的表態有所收斂，但她仍會爭取不明確收回先前的涉台言論，試圖蒙混過關。但我相信，中方絕對不會輕易放過她」。

胡錫進強調「我們還有很多牌沒有打出來，它們的出台將會極大衝擊高市早苗試圖困守的防線」。（示意圖／翻攝自Unsplash）





胡錫進強調「我們還有很多牌沒有打出來，它們的出台將會極大衝擊高市早苗試圖困守的防線。因為對中方來說，這就是中日之間圍繞台灣問題的一次攤牌，我們要徹底消除以高市早苗為代表日本右翼試圖影響台海局勢的野心，並且通過此役，為台灣問題是中國內政的莊嚴宣示在國際上立威」。

原文出處：中共戰狼認了「中國輸日本」？突嘆「離勝利還有段距離」曝用2行動制裁日方

