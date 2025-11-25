中日衝突！黃國昌：台灣應是和諧平衡者 別做對立衝突點

民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 對於日本首相高市早苗「台灣有事」可能造成「存亡危機狀態」說法引發中國激烈反彈，民眾黨主席黃國昌今(25)日表示，目前區域不斷緊張，各界應冷靜，避免彼此對立，造成衝突進一步激化，並強調「台灣應該扮演和諧平衡的角色，不應該成為對立的衝突點」，「區域要安全、台灣才能安全」。

民進黨今日率青年團訪日交流拜會。四日行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。

黃國昌說，目前日本、中國對立情勢不斷升高，但是中日有不同國家利益、史觀、民族情感，日本能源高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則日本侵略中國歷史和長年領土爭議，最近因為台灣議題導致對立衝突，目前區域不斷緊張，各界應冷靜，避免彼此對立，造成衝突進一步激化，並強調「台灣應該扮演和諧平衡的角色，不應該成為對立的衝突點」，「區域要安全、台灣才能安全」。

黃國昌也接受媒體聯訪。

對於習近平稱台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成，黃國昌說，這是中國長期以來的主張，對台灣來講，「我們怎麼樣維護自己的自由民主人權法治，我覺得這是在台灣目前的我們大家共同努力的方向。」中美在世界上有對抗、競爭，但是都沒有因此阻礙中美領袖他們可以對話、溝通、交談，甚至在一些重要經貿上獲得共識。

黃國昌說，對台灣來講，台灣跟中國之間當然有競爭、衝突，但除此，能否秉持善意盡量對話溝通、尋求共識，該衝突時候衝突、該對抗時對抗、但該溝通時候、甚至該合作的時候就要合作，只有區域安全，台灣才能安全。

陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等。

陳宥丞強調，此次偕青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題；而這趟行程並非臨時規劃，民眾黨團隊從半年前就積極準備，青年選拔、實地採點、訪查都逐一完成。即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停，務實負責任地推動城市對話，而不是把國際議題當成政治操作或口號。

另外，隨團出訪還有逢甲大學兼任助理教授吳皇昇，曾任台中市新聞局長、新竹市行政處長，長期關注地方治理與公共政策。他表示，非常感謝民眾黨給予機會參與此次青年團訪日交流。這不只是外交行程，更是政策上的深度對話，包括聯合政府、地方創生，以及近期社會矚目的長照悲歌，都值得向日本學習更多經驗。

吳皇昇強調，民眾黨展現的是理性科學的治理路線，與他長期在政策研究上的價值觀完全一致，因此在數月前已正式加入民眾黨。

對於台中市長盧秀燕也同意他加入民眾黨嗎？吳皇昇說，基本上就是尊重黨高層之間協調安排，其實不管是藍營、白營相關的政治人物都彼此有私下溝通交流，大家都是好朋友，沒有問題的。

黃國昌也說，他是非常優秀的人才，有很好從政經歷，他在新竹市府也服務過，目前回到學界服務。對台灣民眾黨而言，當然極力網羅。

青年團代表廖先嶸表示，此次出訪將以青年的視角推動台日間在政治、文化與社會等面向的深度交流，行程中將與日本朝野國會議員、政府部門、智庫與企業進行會談，汲取日本在聯合政府運作上的經驗，也將針對能源永續、關稅制度、社會福利與科技治理等議題交換意見。他強調，台灣青年必須擁有更開闊的國際視野，讓世界看到台灣，同時把國外的優點化為台灣進步的動能；期盼此次訪日能為未來更多青年交流的平台與合作機會奠定基礎。

