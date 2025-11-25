中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線

北京控訴日本武力威脅，主張「敵國條款」可以直接對日動武。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普在和大陸國家主席習近平熱線通話後，立刻致電日相高市早苗。川普對高市說，「我們關係很好，你隨時可以打電話給我。」不過大陸致函聯合國，打算引用「敵國條款」，暗示可以直接對日本動武，日本官房長官怒嗆，「無事實根據，無法接受」。

北京控訴日本武力威脅，主張「敵國條款」可以直接對日動武。（圖／達志影像美聯社）

川普與高市通話表示友好關係，中日交惡升級至聯合國層級。美國總統川普在與大陸國家主席習近平熱線通話後，隨即致電日本首相高市早苗，表達雙方關係良好，並告知高市可隨時與他聯繫。同時，中國大陸向聯合國提交文件，引用「敵國條款」暗示可對日本採取軍事行動，日本官房長官木原稔則強烈反駁此說法，表示中方主張缺乏事實根據，日方無法接受。

廣告 廣告

此外，川習通話被認為是北京罕見主動聯繫華府，引發各方對美中關係與台灣問題的關注與解讀。在美日熱線通話中，川普總統向高市早苗表示兩國是「非常親密的朋友」，並強調高市可以隨時與他聯繫。通話結束後，高市早苗對外低調處理，未詳細透露對話內容，僅強調與川普關係良好，試圖安撫民眾情緒。

然而，中日關係已惡化至聯合國層級。中國大陸向聯合國告狀，聲稱受到高市「武力威脅」，其駐日大使館發文引用「聯合國憲章」中的「敵國條款」，主張中國有權對日本直接採取軍事行動。對此，日本官房長官木原稔嚴正回應，表示中國的說法與事實不符，日方無法接受。木原稔進一步說明，日本常駐聯合國代表山崎和之已向聯合國秘書長致函，闡明日本對中方來函的立場。

關於川習通話，據傳是北京罕見主動致電華府。中國實力計畫主任Bonny Lin表示，這種情況非常罕見，因為過去的美中對話大多是由美國主動發起。日韓媒體對此事件提出多種解讀。韓國News1文章標題指出「川普沒站在日本這邊，讓日本感到錯愕」；日本讀賣新聞則指出美中聯合聲明存在明顯差異，凸顯雙方意圖不同；每日新聞認為習近平此舉是向川普施壓，要求美國不要介入台灣問題。

Bonny Lin分析，在釜山川習會後不到一個月，美國就宣布對台軍售，這些舉動被中國視為隱憂，促使北京想了解川普對台灣的真正立場。專家也指出，高市早苗實際上並未表示日本會出兵協防台灣，北京的強烈反應可能是過度反應。

更多 TVBS 報導

美中元首熱線！ 北京談台、華府側重經貿 川邀習回訪美

川習通話重點大不同 北京重台灣 華盛頓看經貿

川普抵馬來西亞！ 曝亞洲行願「再會金正恩」

日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散

