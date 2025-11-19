中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。
范世平認為，習近平出訪到其他國家，在會場會走幾步路、會有哪些動作，中國外交部都會事先排練、安排好，且中國的外交部這種戒備森嚴的地方，一般媒體根本進不去，劉勁松應該早就跟現場唯一的一家媒體「官方媒體-央視」套好招，告訴央視會談後走出會場的時間，並且會和金井正彰一邊談話，讓金井正彰低著頭聽翻譯內容。
范世平更指出，劉勁松的穿著也是精挑細選，不是穿著西裝、打領帶，他所穿的是改良式的「毛裝」，毛裝在中國意味著「毛澤東思想極左派、強硬派」。顯見劉勁松是刻意展現出不可一世的態度、製造日本俯首稱臣的畫面，再透過中國自己的官媒對外宣傳。
原文出處：最前線(影)／中日談判破局！中國輕蔑送客畫面設計過？專家揭露心機劇本！
