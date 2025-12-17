中日貓熊外交關鍵曝！專家：沒人直通習近平

▲東京上野動物園的兩隻大貓熊將於明年1月返回中國，日本將迎來50多年來首次沒有大貓熊的狀況。圖為上野動物園的大熊貓。（圖／記者陳政嘉攝）

[NOWnews今日新聞] 日中關係緊張，日本東京上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，將於明年1月底送還中國，日本將迎來50多年來首次國內「沒有大貓熊」的局面。日媒披露，日本與中國過去有許多熊貓外交，但如今斷裂的原因，是日本已經沒有能跟中國領導人說上話的人物。

日媒《集英社Online》報導，目前日本僅勝上野動物園的曉曉、蕾蕾兩隻大貓熊，待明年1月下旬歸還後，將是1972年上野動物園首次迎來熊貓以來，時隔54年日本再度「沒有大貓熊」。上野動物園的大貓熊起源於1972年中日建交之際，中國贈送「蘭蘭」與「康康」，之後改為租借制度。

廣告 廣告

長年從事對中交流事業、曾任日中青年交流協會理事長，2016年在中國因間諜嫌疑被拘留、關押約6年的鈴木英司指出，對中國來說在其他國家飼養貓熊是友誼的象徵，「中國已經表明，暫時不會將日本視為友好夥伴」，除非中日關係改善，否則日本將不會再有貓熊。

日本與中國過去也有多起「熊貓外交」，包括受阪神大地震影響後，神戶市王子動物園向中國請求出借貓熊，中國也曾向和歌山縣南紀白濱冒險世界租借幾隻貓熊，並展開繁殖計劃。而去年4月王子動物園最後一隻貓熊去世、今年6月冒險世界動物園4隻貓熊也已全部送回中國。

鈴木英司分析，貓熊對中國的意義非常重大，不會輕易外借，神戶市華僑的強大影響力，可能是促成王子動物園引進貓熊的一大原因。而曾任和歌山縣眾議員的自民黨幹事長二階俊博，則是和歌山縣能有貓熊的重要因素。

鈴木解釋，二階俊博在幹事長任內擁有巨大影響力，過去曾任日中友好議員聯盟會長，被認為與中國關係密切，但在自民黨政治獻金醜聞後，他就退出政壇，三兒子二階伸康幾度參選都未能接棒，二階被也稱「已經完蛋的人」。

不過，中日之間欠缺有力的溝通管道，不僅因二階俊博淡出政壇的關係。鈴木英司表示，二階俊博是與中國前國家主席江澤民有直接溝通管道的人，但江派在中國政壇沒落、江澤民也在2022年過世，在中國權力核心圈內，對二階的尊重也逐漸減少。而真正的問題在於，日本現在已經沒有政治人物或外交官，能與中國現任最高領導人習近平溝通。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本貓熊將返中！學者喊「貓熊人質沒了就沒了」 點名北京心理戰

影／含淚看最後一眼！上野動物園2貓熊將返中 千名粉絲湧園道別

日本貓熊歸零不捨！議員點名「台灣有」 拋日台動物交流反制中國