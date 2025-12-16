中日軍機對峙 國防部：提高擦槍走火風險

▲共軍殲16戰機。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈，共軍軍機以雷達照射日機、遼寧號航艦演訓、與俄國轟炸機編隊演訓等手段向日本施壓。國防部警告，共軍不定期派遣戰機從事跨島鏈遠海飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火風險。

立院外交及國防委員會明（17）日邀請國防部報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情 勢分析與國軍戰備應變整備情形」。根據國防部報告指出，當前全球地緣政治依舊交織衝突與威脅，隨美國政府推出「國家安全戰略報告2025(National Security Strategy,NSS 2025)」，明確指出不支持單方面改變台海現狀，並鼓勵美盟國家支持台灣，提升我國國防實力及分擔防禦責任。

國防部指出，美國防長及印太司令等高階將領紛紛示警中共意圖顛覆現行國際秩序，積極進行武力侵台事前整備，面對中共軍事擴張，印太地區國家感受最為深刻；為應對不穩定局勢發展，各國持續強化多邊軍事協議與防衛能力。

國防部分析，共軍2025年4月於浙江外海開設禁航區，執行多管火箭實彈射擊演練，模擬對我關鍵基礎設施、重要港口等目標進行打擊。 2025年5月發生海警艦載直升機進入日本領空， 提高雙方衝突風險，透過軍事演習及「灰色地 帶」襲擾策略，企圖管控東海，提高與日、韓等周邊國家衝突風險。

國防部警告，共軍不定期派遣戰機從事跨島鏈遠海飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火風險 ；另每年平均1至2次與俄羅斯艦、機從事「聯合戰略巡航」任務，以 及今年6月遼寧號(CV-16)、山東號(CV-17)兩 航艦編隊首次同時進入西太平洋，從事雙航艦訓練，增加赴西太平洋頻次及規模。

國防部指出，為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化 防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等四大建軍規劃方向，也積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生之目的。

