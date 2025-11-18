中日近期交惡 ! 謝金河示警將牽動美日中台關係
中日兩國近期交惡，財訊傳媒董事長謝金河表示，謝金河分析，中日走在歴史分叉點上，中日交惡，美國駐日大使George Glass又在X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻！這場中日交惡的戲碼將牽動美，日，中，東北亞及台日關係的重大變化！
謝金河指出，中日兩國近期交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。
中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？謝金河指出，來看幾個數字：2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬，以及香港的268萬。
今年前九月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%，南韓679萬人次，年增率5%，台灣是503.6萬人次，成長9.8%。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。
安倍剛剛上任首相時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在東京奧運會時讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。
日本人一向內斂，含蓄，這次顯然是被激怒了！這次高市從登上自民黨總裁就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全，重返半導體產業，這次東洋經濟整本都在介紹日本的防衛產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。
謝金河分析，中日交惡，美國駐日大使George Glass又在X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻。這場中日交惡的戲碼將牽動美，日，中，東北亞，以及台日關係的重大變化！
川普晶片政策 季辛格喊支持「對全球有利 」! 示警台灣發展AI關鍵問題在於能源
快訊／前英特爾CEO季辛格率7家新創訪台！稱「感謝台灣」 將深化供應鏈合作
