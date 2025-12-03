中日釣魚台對峙第二回！日驅離中海警船 中堅稱日漁船非法闖入

編譯林浩博／綜合報導

以日本首相高市早苗「台灣有事」言論為導火線，所引發的中日外交風波，短期內難以落幕。繼11月16日以後，兩國主權爭議的釣魚台列嶼海域，於12月2日再度上演中日對峙。中國海警局聲稱，一艘日本漁船「非法」闖入自家該海域。日本海上保安廳則表示，已驅離兩艘擅闖的中國海警船。

釣魚台（圖／翻攝維基百科）

是誰非法闖入？

據日本海保廳的說法，兩艘中國海警船逼近日本漁船之時，遭到了日方的攔截與驅逐。釣魚台列嶼距離台灣東北方僅約160公里。

海保廳指出，2日清晨，兩艘中國海警船進入日方海域，海保廳的公務船予以接近靠近，並要求中方船隻離開該片海域。

中國海警局發言人劉德軍則稱，2日中方海警船接近了「非法進入我釣魚島領海」的日本「瑞寶丸」號漁船，並予以警告驅離。劉德軍說中海警船採取了「必要管控措施」，重申釣漁台列嶼為中國領土，呼籲日本「立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動」。

東海共同開發

儘管中國與日本曾於2008年達成雙方共同開發東海資源的原則性協議，過去十年兩國仍因釣魚台爭議而緊張升高。

中國船隻闖入釣魚台海域的次數激增，顯然想試探日本防衛這片區域的決心。過去連三年闖進釣魚台海域的中國船隻數量屢創新高。11月16日，中國海警船就以「依法維權巡航」為由進入了釣魚台海域。

