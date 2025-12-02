中日釣魚台海域爆衝突 雙方各執一詞

▲中日緊張情勢升高之際，兩國2日於釣魚台海域再度發生爭端。（圖／達志影像／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 中日圍繞在台灣議題的爭論使得關係緊張之際，中國和日本今（2）日在釣魚台（中國稱釣魚島、日本稱尖閣諸島）海域發生交鋒。中國海警指出，日本漁船「非法進入」釣魚島，已「依法」驅離；不過日本方面則表示，已要求入侵釣魚台「領海」的中國海警船離開。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

劉德軍強硬表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。」並稱，中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

不過根據共同社報導指出，2艘中國海警船在2日凌晨2點25分左右，相繼駛入尖閣諸島周邊日本領海，並在清晨5點10分前後陸續駛出，進入領海外側毗連區。這是中國公務船繼11月16日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第29天。

據第11管區海上保安總部（那霸）透露，上述海警船均搭載機關炮，一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近一艘日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。領海外側的毗連區發現另有2艘搭載機關炮的中國船隻。

報導指出，包括毗連區在內，尖閣周邊已連續18天發現中國公務船。

路透社報導指出，中國與日本就中國海警對和日本漁船在釣魚台海域發生的海上衝突，提出了相互矛盾的說法。中國的說法稱，日本漁船「非法進入」，隨後被「驅離」，並在聲明中重申這些島嶼是中國領土。日本則是攔截並驅逐了兩艘中國海警船。

路透社也補充了近來中日關係的背景，指出自日本首相高市早苗於11月7日在國會表示，若造成「台灣有事」的狀況，可能會觸發日本進行軍事回應後，中國和日本之間的外交爭議已有所升溫。

