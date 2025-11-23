中日關係仍緊張！高市早苗、李強共同出席南非G20峰會毫無交集

日本和中國關係緊張，因日相高市早苗「高市有事」自衛隊可能介入的言論，引發中國反彈，共軍宣布23號起連兩週在渤海及黃海執行軍事任務，同時發布實彈射擊影片，恫嚇意味濃厚。而日相高市和中國總理李強22號共同出席南非G20峰會，兩人在會中也毫無交集。

高市早苗不撤回言論 中國對日本祭出限航令

日中緊張關係之際，解放軍公布實彈射擊影片，恫嚇意味濃厚，解放軍還宣布，23號起連兩週在渤海及黃海執行軍事任務，持續升高局勢。同一時間，日本首相高市早苗22號現身南非G20峰會，一會兒跟歐洲領導人有說有笑，拍攝大合照時又和土耳其總統握手寒暄，儘管高市和中國總理李強中間只隔著三個人，不過雙方毫無交集。

高市啟程前重申日本政府維持一貫立場，堅決不撤回台灣有事自衛隊可能介入的言論，而中方反制措施也接二連三，其中對日本祭出限航令，已經導致每週70幾個航班受到影響。另外，根據日本共同社報導，由於日本擔任中日韓領袖會談輪值主席國，日方曾向中國及南韓探詢明年一月召開會議的可能性，但遭到中方拒絕。

業績未下滑！中禁水產衝擊不大 拓歐美通路

中國呼籲公民避免前往日本，但東京築地市場生意依舊強強滾，也有零售業者表示，儘管少了中國旅客，但取而代之的是本地消費者，因此業績並未下滑。此外，儘管中國再度禁止日本水產進口，但日本業者早已開拓其他市場，像是美國、歐盟，以及國內市場，中國祭出禁令影響有限。

不過高度依賴中國旅客的的飯店業者還是希望風波盡快平息。而中國對台灣虎視眈眈，也讓日方高度警覺，但日本「佳能全球戰略研究所」研究員分析，台海危機實質上已經開始，這次對日本的施壓也是整體戰略的一環。

