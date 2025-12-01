中日關係全面對抗！逾54萬機票取消、濱崎步對空氣演出 中國為何此刻重映《賽德克·巴萊》？唐湘龍揭時間密碼
唐湘龍指出，高市早苗「台灣有事」，後又引用了「舊金山合約」，踩了日本的紅線！
中日關係急凍！高市早苗「台灣有事」發言後，逾54萬中國赴日機票取消、濱崎步對空氣演出、日本電影暫緩上映。中國此刻宣布重映《賽德克·巴萊》，令人摸不著頭緒？Yahoo《風向龍鳳配》主持人唐湘龍分析指出，中國對日本採取「1972年以後最嚴厲的、近乎堅壁清野似的全面對抗」，更直指此時重映《賽德克·巴萊》暗藏的時間密碼。
49萬機票取消、濱崎步對空氣演出 唐湘龍：中國對日本「堅壁清野」！
日本首相高市早苗日前在國會針對「台灣有事就是日本有事」的表態，引爆中日關係全面惡化。
中國政府隨即建議公民「非必要別前往日本」，各航空公司約49萬張赴日機票遭取消。原定近期在中國上映的日本電影《工作細胞》、《蠟筆小新》宣布暫緩上映，日本男團JO1的粉絲見面會取消。
日本歌手濱崎步被無預警取消演出通告，29日她「對空氣演出整場表演」；歌手大槻真希在上海演唱會被強行中止、直接帶離舞台，過程被拍下在網路瘋傳。
唐湘龍分析指出，中國對日本採取「1972年以後最嚴厲的、近乎堅壁清野似的全面對抗」。
《賽德克·巴萊》宣布12月12、13日重映
就在中日關係跌至冰點之際，中國突然宣布將在12月12、13日重映台灣抗日電影《賽德克·巴萊》，上下集同時推出，而且完整版不剪輯。宣傳海報上赫然寫著四個字：「血戰日寇」。為什麼是此時此刻？為什麼是這部台灣電影？為什麼選這兩天？
高市早苗為何踩紅線？引用舊金山合約暗示台灣地位未定
要理解《賽德克·巴萊》重映的時機，必須先了解高市早苗究竟說了什麼。
11月7日，高市早苗在國會表示，如果兩岸發生軍事衝突，「那就牽涉到日本的存立危機事態」，日本可以主動用軍事手段介入兩岸軍事衝突。她還引用了「舊金山合約」，暗示「台灣地位未定論」。
唐湘龍指出，「舊金山合約是美國跟日本之間關起門來、美日私相授受的合約。在當時在台灣的國民黨政府、在大陸的共產黨政府、甚至於當時的蘇聯都沒有簽舊金山合約。」
唐湘龍說，「日本今天如果談台灣問題想要躲在舊金山合約裡面，只會把中日關係倒退回到1969年。中國在談戰後秩序的時候就是談戰後秩序，而且這個戰後秩序裡面不是只有你美國說了算，中國在哪裡？」
唐湘龍：川普一通電話讓高市早苗「滿面愁容」
唐湘龍透露，川普與習近平通電話後，在社群平台表示「我們和中國的關係非常牢固」，談到雙方將討論大豆、農產品以及芬太尼問題，並說明年四月要訪華。唐湘龍說，關鍵是：川普全程沒提台灣。
隨後川普緊急致電高市早苗。唐湘龍描述，高市早苗通完電話後出來開記者會時「滿面愁容、臉色很難看」，「吞吞吐吐、語焉不詳就退場」，接著開始召開內閣會議、黨首會議，「每次開會的時候都是試圖在修正他有關於台灣有事日本有事的講法」。
「川普的電話就是對日本的緊箍咒」，唐湘龍說，「你就看到高市早苗平常像花蝴蝶一樣蹦蹦跳跳，通完電話就變了樣。」
《賽德克·巴萊》講什麼？台灣原住民幾乎滅族的抗日史
《賽德克·巴萊》是導演魏德聖執導的史詩級電影，講述的是1930年「霧社事件」——台灣原住民泰雅族抗日運動中最激烈的一次事件，也是日本殖民時期最後一波大規模抗日事件。
唐湘龍說，「《賽德克·巴萊》的那個故事，整個的泰雅族幾乎滅族。」他指出，這部電影雖然在台灣上映時有不錯的票房，但當時在中國大陸上映時，「大陸人仍然保有高度的政治警覺性」，因為導演魏德聖的前作《海角七號》被認為美化日本對台殖民。但現在，在中日關係最緊張的時刻，中國選擇重映這部台灣原住民抗日電影，配上「血戰日寇」宣傳詞，而且選在12月12、13日這兩個特殊的日子。
為何此時重映？唐湘龍：學問都在這個裡面
「你認為挑12月12號跟13號上片是排檔期的時候偶然嗎？沒有。學問都在這個裡面。」唐湘龍說。
他解釋，「當11月7號高市早苗談了台灣，然後又想要用台灣地位未定論的舊金山合約來忽悠川普、來忽悠中國大陸的時候，中國大陸基本上現在開始對日本採取1972年之後最嚴厲的、近乎堅壁清野似的全面對抗。這個時候連《賽德克·巴萊》都推出來，血戰日寇。」中國在此刻選擇重映一部台灣抗日電影，選在台灣建省140週年和南京大屠殺紀念日前夕，時間點的選擇不言而喻。
中國選擇在12月12、13日重映藏什麼玄機？唐湘龍解析
在中日關係全面惡化、日本內容遭全面下架的此刻，中國為何選擇重映一部台灣電影？而且偏偏選在12月12、13日這兩天？
唐湘龍揭露了這兩個日期背後的意涵。
12月12日：台灣建省140週年
「大部分人對12月12號覺得那就12號就這尋常日子啊。不，12月12號是台灣省——台灣這個地方我們說台灣400年的歷史，可是台灣後面加一個省，這個台灣省是什麼時候開始的？是1885年的12月12日。」
唐湘龍指出，1885年12月12日台灣建省，今年2025年正好是台灣建省140週年。
剛建省時是由福建巡撫督導，稱為「福建台灣省」。「福建跟台灣的一體性，其實你從福建台灣省就可以看得出來，因為基本上都是閩南文化。」
唐湘龍強調，「在台灣幾乎沒有人會對12月12號這一天跟台灣有任何的直接連結。我現在告訴你，我相信中國大陸注意到這一天，中國大陸注意到12月12號其實就是台灣建省的日子。」
12月13日：南京大屠殺受難者紀念日
唐湘龍表示，如果說12月12日台灣人無感，那12月13日對中國人來說，則是絕對不能忘記的日子。1937年12月13日，南京大屠殺。這一天已經成為「中國大陸最有儀式感的抗日紀念日」。「那一天，中國大陸到了早上應該10點鐘，整個中國大陸人車不動、警鐘長鳴，就是提醒中國大陸的14億人，這一天是我們一定要記得的日子。」
唐湘龍強調，「記得是因為前事不忘、後事之師，無論如何中國人絕對不會再忍受這種欺凌跟悲劇。所以12月13號這一天，它永遠成為一個——日本在面對中國的時候，到了13號這一天前後的時候，日本就會隱隱然然覺得自己渾身不對勁，就會有一些潛在的、摸不到看不到的傷口會痛，因為中國人記得這個日子。」
距離12月13日，只剩不到兩週。
唐湘龍：兩岸統一對日本重傷！日本要破壞兩岸統一
為什麼日本如此敏感台灣問題？為什麼高市早苗敢冒著激怒中美的風險發表這些言論？唐湘龍指出，「日本在面對未來生死存亡的時候，有一個基本的原則是不會錯的，就是兩岸如果統一了，不管怎麼統一，兩岸只要統一，對日本就是重傷。所以日本無論如何一定是站在破壞兩岸統一、讓兩岸能夠盡可能維持這種分離的狀態。」唐湘龍提到，日本有「三個90%」的致命弱點全都掐在中國手裡——能源、糧食、關鍵原物料高度依賴中國。
從旅遊禁令到《賽德克·巴萊》：「堅壁清野似的全面對抗」
從中國政府建議公民勿赴日本、49萬張機票取消、日本電影暫緩上映、日本藝人活動中止，到《賽德克·巴萊》選在12月12、13日「血戰日寇」重映，唐湘龍認為，今年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩不到兩週，「高市早苗偏偏選在這時候踩紅線」。
唐湘龍認為，中國對日本「堅壁清野似的全面對抗」，從旅遊、文化、娛樂到歷史記憶的全面動員，這場對抗恐怕才剛剛開始。
