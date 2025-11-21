中日關係冷爆60億恐蒸發！上野貓熊倒數返中國 中網竟嗨：要慶祝

國際中心／巫旻璇報導

隨著日中關係持續惡化，「貓熊外交」也受到波及。東京上野動物園目前僅剩的兩隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」租期將在2026年2月20日截止，距離期限只剩約100天，若中國不願續借，日本將面臨再次全國無貓熊的狀況。由於這對「明星熊」每年替上野商圈創造逾300億日圓（約新台幣60億元）產值，是否能續留也成為日本政府內部關注焦點。





中日關係冷爆！上野貓熊倒數返中國「60億商機恐蒸發」小粉紅竟嗨：要放假慶祝

遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋分析，若兩國緊張局勢持續升溫，中國可能不會再同意把新貓熊租給日本。（圖／翻攝自X@上野動物園［公式］）

廣告 廣告









東京都政府與中國野生動物保護協會多年來合作推動研究，希望能續簽協議，但目前仍未得到中方確切回覆。中國媒體與學者指出，近來中日關係急速下降，日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事即日本有事」的談話後，北京陸續發布旅遊警示、禁止日本水產品進口。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋分析，若兩國緊張局勢持續升溫，中國可能不會再同意把新貓熊租給日本。





中日關係冷爆！上野貓熊倒數返中國「60億商機恐蒸發」小粉紅竟嗨：要放假慶祝

貓熊每年替上野商圈創造逾300億日圓（約新台幣60億元）產值（圖／翻攝自X@上野動物園［公式］）





相關話題更衝上微博熱搜榜首，不少中國網友直言「沒資格借」、「早點收回來」，甚至有人開玩笑說「這麼大的事應該放假慶祝」。也有人反諷此舉「贏得不光彩」。在抖音、微博上，「日本要沒貓熊了」成為熱門討論，兩派意見相當分歧。





中日關係冷爆！上野貓熊倒數返中國「60億商機恐蒸發」小粉紅竟嗨：要放假慶祝

近來中日關係急速下降，日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事即日本有事」的談話後，北京陸續發布旅遊警示、禁止日本水產品進口。（圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）









儘管如此，日本仍盼曉曉、蕾蕾能繼續留在上野。據日媒透露，中國國務院副總理何立峰今年7月參訪大阪世博時，曾向日方表示希望能「盡早達成共識」。但隨著外交氣氛降溫，外界傳出中方原定年底可能宣布的「贈送貓熊」計畫也因此喊停。日本外務省人士憂心，若沒有高層互動，相關協商恐難有進展。

一旦曉曉、蕾蕾明年如期返中，日本將自2008年貓熊「林林」離世後，再度出現國內完全沒有貓熊的情形。日媒感嘆，貓熊自1972年「康康」、「蘭蘭」首次亮相以來，一直是象徵中日友誼的「民間大使」，如今雙邊關係冷至谷底，這段延續半世紀的交流可能面臨重大轉折。









原文出處：中日關係冷爆！上野貓熊倒數返中國「60億商機恐蒸發」中網竟嗨：要放假慶祝

更多民視新聞報導

賴清德大啖壽司、味噌湯挺日本水產 謝龍介建議吃生魚片原因曝光

真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」

日本首度向美出口愛國者飛彈並已交付 緩解美軍援烏庫存短缺

