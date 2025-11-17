中日關係危 郭正亮酸「高市早苗撐不住啦」！學者轟：從藍轉紅嚇台灣人

政治中心／李紹宏報導

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」論調，引發中日關係「大炸鍋」，雙方目前都肯退讓，而中國官方更喊「別去日本」。對此，前立委郭正亮開酸「日本這個國家，是不禁打啦，高市早苗會撐不住」，還警告台灣別介入中日爭議。不過筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮今（17）日在臉書開砲郭正亮，認為他的警告和保證「其實就是在恫嚇台灣人」！

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表達明確立場，遭中國駐大阪總領事薛劍嗆斬首，引發國際關注。（合成圖／翻攝自中國駐大阪總領事館、高市早苗IG）

郭正亮昨日在節目中指出，高市早苗「一手硬扮黑臉，另一手她軟」，說以後不會再講台灣有事了，但郭正亮確認為「北京不可能揭受下不為例，妳在國會發言就留下歷史紀錄了」。郭正亮還說，「日本這個國家，是不禁打啦」，自從中日關係緊張後，11月16日高市最新民調已經跌到48％；同時保證，這場衝突「台灣一定連帶受害」。

中日關係緊張，前立委郭正亮認為「日本不禁打啦」，引發熱議。（圖／資料照）

對此，陳時奮認為，郭正亮根本就在嚇阻台灣人。他在臉書上發文，「由綠轉藍的名嘴郭正亮拍了一個短片，背景底色紅咚咚，警告台灣人閉嘴，不要介入日本與中國的爭端」，強調「我看不懂郭正亮的警告，更無法理解郭正亮的保證」。

陳時奮表示，兩岸的敵意其實與日本無關，日本與中國也無爭端。高市為了挺台灣，才引發日本與中國的衝突，所以台灣才是事主。不過，郭正亮卻警告台灣不要介入日本與中國的衝突，直呼「我看不懂背後的邏輯」。

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）認為郭正亮的警告「其實就是在恫嚇台灣人」。（圖／翻攝自陳時奮臉書）

陳時奮說明，「郭正亮的保證」其實剛好反過來，因為台灣如果不介入日本與中國的糾紛，才會倒霉。同時表示，為了長久的安全，也為了符合人情義理，台灣必需要和日本站在一起，共同對抗中國的軍事霸凌。

因此，陳時奮實在看不懂郭正亮的動機，「郭正亮的警告與保證，其實就是在恫嚇台灣人，不要與日本站在一起，任憑中國四處霸凌鄰國。不知有何難言之隱，從綠轉藍後還要進一步轉紅」。

