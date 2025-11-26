中日關係延燒？鄭伊健取消12月東京演唱會 YUZU柚子來台也喊卡
中日關係緊張局勢已從政治層面延燒至娛樂圈，多項重要文化交流活動因此受到影響。香港男星鄭伊健原定於12月5日在東京舉行的專場演唱會，突然以「不可抗力因素」為由宣布取消，讓許多已安排機票住宿的粉絲措手不及。同時，日本國民樂團柚子原訂12月8日在台灣的演出，以及後續在上海、香港的表演也全數喊卡。
香港天王鄭伊健近年來積極舉辦巡迴演出，原本計畫於12月5日在東京舉行睽違多年的專場演唱會。然而，演唱會主辦方突然宣布因「不可抗力因素」取消演出，並表示退費方式將另行公告。這次臨時喊卡令大批粉絲感到不滿，許多人抱怨行程全被打亂，更擔憂已購買的機票與住宿費用該如何處理。值得注意的是，鄭伊健的日本演唱會地點曾從橫濱改到東京場館，最終仍在開唱前一週宣布取消，這個時間點不免讓人聯想到與中日雙邊關係惡化有關。
日本國民樂團柚子也遭遇類似情況。他們原計畫於12月8日來台開唱，並前往上海、香港演出，現在這三場演唱會全部宣布取消。台灣主辦方僅表示是因不可抗力等諸多因素而取消。此外，日本女子偶像團體「iLiFE!」同樣在社群平台X宣布取消28日和29日在上海的演出。對此，許多粉絲反而表示支持，不希望偶像在對日本不友善的地區演出。
這波取消潮持續蔓延，日本男團JO1也宣布取消28日在廣州的活動。連續多年參與上海藝術節的日本喜劇公司吉本興業同樣取消了演出計畫。不僅如此，許多日本電影的上映進度也被調整，顯示中日關係緊張所帶來的影響層面比各界想像得更為廣泛。
