中日關係影響印太地區穩定？ 賴清德重申：動輒威脅、攻擊非大國作為

總統賴清德今（26）日在國防預算記者會上，被問及日本首相高市早苗近日「台灣有事」相關發言及中國對日採取的措施，以及美國總統川普在對中貿易談判下是否會影響對台支持。賴清德回應，高市早苗是基於維護印太和平穩定提出相關主張，並重申中國作為區域大國，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，「不是一個負責任大國應有的作為」；至於川普的部分，他強調對台關係「堅如磐石」，台美合作並未減少，仍持續加強。

高市早苗日前在日本國會答詢時，以《安全保障法制》「存亡危機事態」角度談「台灣有事」，引發中國強烈反彈，並對日祭出多項措施，外界關注台灣如何在國際扮演角色，以及本次國防預算記者會想向國際傳達的訊息。賴清德表示，高市早苗首相是在「維護印太和平穩定」的立場下，分別在與川普總統及中國國家主席習近平會面時提出相關看法，在日本國會答詢時也是基於這個立場。

賴清德說，印太區域和平穩定是每個國家的共同責任，尤其中國作為區域大國，更應負起相應責任。他重申，中國若動輒對周邊國家採取複合式威脅與攻擊，「不是一個負責任大國應有的作為」，並希望中國了解，印太和平穩定是區域各國共同責任。

另一方面，外界也關注，川普上任以來對台灣的安全承諾是否因與北京的貿易談判而出現變化。賴清德指出，川普在近期亞洲行前特別強調「台灣就是台灣」，並說他個人也尊敬台灣，他認為「這短短兩句話也道盡了一切」。

賴清德說，台美關係「堅如磐石」，雙方在經貿上仍有很大的合作潛力。他提到，台美正在推動的「對等關稅」談判，不僅著眼於平衡雙邊貿易逆差，也希望深化雙方的經貿合作。

賴清德表示，自川普第二次上任以來，台美之間的各項合作「沒有中斷、沒有停止、也沒有減少」，反而持續加強。賴清德強調，台灣對後續台美關係有信心，因為這不僅符合台、美兩國的共同利益，也有助於整個區域的整體利益。

責任編輯／周瑾逸

