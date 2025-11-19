中日關係急凍仍狂飛日本？中國遊客給出的理由驚人一致

大陸中心／綜合報導

雖然中日關係緊張，日本主要景點依舊能看見許多中國面孔。（圖／翻攝自微博）

中日關係高度緊張氛圍在11月再度升級。日本首相高市早苗近日於國會強調「台灣有事、日本必然介入」，言辭之強硬令局勢瞬間升溫，也把兩國關係推向敏感臨界點。然而，就在中國官方連續發布旅遊提醒、航空公司也同步開出「日本航線免費退改」之際，日本街頭卻依舊可見不少年輕且毫不遲疑的中國遊客。

中國官方緊急提醒：航空全線免費退改，但旅行社依然忙亂

綜合陸媒報導，高市早苗言論曝光後，中國外交部、文旅部迅速跟進發出出行警示，多家航空公司更火速宣布，日本線機票可全面免費退改，涵蓋期間一路延伸至年底。旅行社因此迎來大量退團詢問，業者坦言「電話響不停」。

中國外交部、文旅部迅速發出日本出遊警示。（圖／翻攝自微博）

但另一邊，一批早就規畫好行程的旅客卻呈現完全不同的反應。社群上不乏網友曬出機票、旅程表，語氣堅定地表示：「票都買了，不去太浪費」、「日本好玩得很，錯過太可惜」。

遊客照樣飛：有人穿和服拍照、有人爬富士山打卡

值得注意的是，提醒發出後，日本主要景點依舊能看見許多中國面孔。有人在淺草寺換上和服拍照；有人站上富士山雪線拍照打卡；有人在涉谷街頭直播購物。一切如常，彷彿兩國情勢並未生變。

甚至有網友笑稱：「國家提醒我當沒看見，我出來玩我的。」也有人說：「政治歸政治，旅遊歸旅遊，我就是想放鬆。」

陸媒報導：中國官方提醒遊客避免前往日本，不少中國遊客仍按照原定計畫前往日本旅遊。（圖／翻攝自微博）

情緒反彈升溫：部分網友怒批「漢奸」與「賣國」

然而，另一派大陸網友情緒相當激動。在微博、論壇等平台，不少留言帶著憤怒與指責：「漢奸、賣國賊太多了！」、「中國地大物博，去哪玩不好，偏偏這時候跑日本？」、甚至有人極端喊出：「把所有這時候還去日本旅遊的都列進黑名單！」

民間情緒與現實選擇：矛盾正迅速擴大

中日關係的升溫，使官方提醒與民間行為形成鮮明對比：一方面是國家層面嚴肅看待的敏感局勢；另一方面，部分民眾依舊用「旅遊是生活的一部分」作為理由前往日本。

無論是堅持出遊或憤怒批評，這波社會反應都折射出：當外交緊張與個人生活需求撞在一起，情緒與立場正在彼此拉扯，而這種矛盾恐怕還會持續升溫。

