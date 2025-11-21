中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」歸還倒數中

日本境內僅存的兩隻大貓熊即將返回中國大陸。根據東京動物園協會證實，上野動物園的雙胞胎「曉曉」與「蕾蕾」將依照中日保護研究合作協定，於2026年2月20日返抵成都大貓熊繁育研究基地，目前已進入倒數100天階段。

近兩年來，多隻旅日大貓熊密集返鄉，使日本貓熊數量急速下降。2024年3月，神戶28歲高齡大貓熊「爽爽」病亡；同年9月，上野「比力」與「仙女」因健康與繁育需求提前返華；2025年6月，和歌山「良濱」與三隻女兒「結濱」、「彩濱」、「楓濱」集體回大陸。自2025年11月起，日本僅剩「曉曉」與「蕾蕾」兩隻貓熊。

東京都政府持續推動共同研究專案，希望達成新租借協定或延長現有協定，但截至11月11日仍未獲得明確答覆。日本外務省透露，10月31日在韓國舉行的中日元首會晤上，雙方未就大貓熊問題交換意見。

今年7月，中國國務院副總理何立峰訪問日本參觀2025年大阪世博會時，曾回應日方租借貓熊請求，表示「事務層級人員希望早日作業，期待雙方早日達成共識」。然而，隨著中日關係持續緊張，原本年底可能宣布的貓熊租借計畫傳已中止。

遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋分析，若中日關係在涉台議題、核處理水爭議等問題上持續對立，中方可能暫停新的貓熊租借。日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」說法後，北京接連祭出反制措施，「日本馬上要沒有大熊貓了」登上微博熱搜第一，中國網友齊喊不借。

大貓熊在日本創造龐大經濟效益。據估算，「曉曉」與「蕾蕾」每年為上野地區帶來超過300億日圓經濟效益。上野動物園「香香」一年創造約600億日圓，和歌山「濱家族」31年間累計創收超過1256億日圓。若日本完全失去大貓熊，將對相關地區的貓熊經濟造成長期負面影響。

自1972年中國贈送「康康」與「蘭蘭」紀念中日邦交正常化以來，大貓熊始終是日本民眾心中的親善大使。如今隨著兩國關係跌至冰點，這段50年的貓熊交流可能迎來重大斷點。

