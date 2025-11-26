中日關係急凍.川藉通話促連結 提日相.大豆就是不談台

示意圖／shutterstock達志影像

在北京當局祭出旅遊警示，甚至取消航線到明年三月等「陸客牌」，試圖逼迫日相高市早苗收回「台灣有事」相關言論後，日本旅遊業確實感受到陸客退潮。學者分析若陸客消失，可能導致日本GDP成長率少掉0.29個百分點；但中國與香港的航空業也受到衝擊，一周內出現5%-8%的股價下跌。為了避免兩國關係急墜，美國總統川普先後與中日元首的通話，可能帶來轉機。川普周二在前往佛羅里達過感恩節的空軍一號專機上，反覆重申與中日元首關係好，並大讚高市早苗聰明堅強，還強調已喊話習近平多買美國大豆。至於外界關注的台海與中日關係，川普一個字都不提，繼續保持「模糊」狀態。

東京最知名景點、淺草寺雷門前，擠滿了要拍照留念的各國觀光客；沖繩那霸市最受郵輪遊客歡迎的國際通商店街，也依舊人氣滿滿。

但在地商家確實感受到，這些遊客中，有一個客群正在慢慢淡出。

沖繩商店店員：「夏天的時候，中國遊客還很多，但最近他們的數量似乎明顯減少了。」

除了商店感受到團體陸客的退潮，就連散客偏好的文化體驗課程，包括在淺草寺附近教授日本茶道的茶室老師，也收到退訂請求。

日本茶藝師 竹田理惠：「就在昨天，一些散客聯絡我說，由於中國的旅行警告，他們無法來日本，並告訴我，希望等到日中關係改善後再訪。」

TVB主播：「鄭伊健原訂下周五在日本舉行的演唱會取消。」

連香港歌手在日本的演唱會，也宣告在「不可抗力」因素下取消。大批香港歌迷已經訂好的赴日追星機票與住宿，可能就此泡湯。

野村綜合研究所經濟學家 木内登英：「(陸客消失的)經濟損失為1.79兆日圓。我們計算這相當於讓GDP減少0.29%。」

據日本觀光白皮書，日本國內去年的旅遊消費總額為34.3兆日圓，其中高達76%都是日本人自家「國旅」貢獻，外國觀光客的消費總額約8.1兆日圓，占比僅24%。而外國觀光客裡，陸客達698萬人，人數總量僅次於南韓遊客，但消費總額居各國之最。

只是若以人均消費額來看，陸客的24萬多日圓，低於美國的33萬與澳洲近38萬日圓，再加上大陸團客在日本旅行時，大多由中資企業一條龍式地包辦食衣住行；大陸散客也常會選擇語言相通的中資民宿，相關消費不容易普惠在地日本人。

野村綜合研究所經濟學家 木内登英：「我認為不可避免地會有連鎖反應。雖然旅遊業是中心，但根據中國未來可能實施的制裁或限制，整體進出口也可能受到影響。」

學者憂心北京當局還會進一步「加碼」，以便達到逼迫日相高市早苗收回「台灣有事」相關言論的目的。

但中方打出「陸客牌」試圖衝期日本旅遊業，自身也遭遇負面效應。

包括國航、東航與南航等中國國籍航空，甚至是香港國泰航空，因為賺錢的日本短途航線取消，還得為顧客提供免費退訂，導致股價從北京當局本月中發出旅遊警示後，就一路下滑，國航、東航與南航短短一周內股價跌了約8%，國泰航空股價也下跌約5%，直到周三才陸續有小幅拉回。

在傷敵一千、自損八百的情況下，中日雙方都不希望這個下沉螺旋持續墜跌。

美國總統 川普vs.記者：「(您和日本首相的通話如何？)非常好。我們聊得很愉快。我跟她(高市早苗)關係很好。我也和中國國家主席習近平進行了很好的對話。」

美國總統川普在美國時間周一(11月24日)，先後與中日元首的通話，可能為情勢緩解帶來契機。

中國人民大學教授國際事務研究所所長 王義桅：「實際上是要把中方一些關切，清晰地傳達給日本。」

香港親中學者/全國港澳研究會顧問 劉兆佳：「(川普)可能扮演某種降溫角色，讓中日關係回復正軌，不要令中日關係惡化，影響中美關係。」

儘管中方學者期盼川普能對日本施壓，讓日方收回言論。

日本首相 高市早苗：「我有責任最大限度地維護國家利益，並從現在開始，透過對話與中國建立更加完善、全面的關係。」

但從日相在與川普通話之後的周三(11月26日)，仍公開表明堅持維護國家利益；以及日本政府在內閣會議上，以書面方式重申對「集體自衛權」的行使標準維持一貫，並表明「台海和平與穩定，對日本安全保障與對國際社會整體穩定」，都十分重要，還希望以對話和平方式解決台海議題的一貫立場。再再顯示日方無意收回言論。

美國總統 川普：「我剛從日本回來，我們關係很好。新首相和我關係很好，她非常聰明，非常堅強，她將會是一位很棒的領導人。」

而川普一方面反覆重申與日相的緊密關係，但閉口不提通話內容；另一方面對於與習近平的通話，只強調要中方加緊採購美國大豆。

美國總統 川普vs記者：「(您能跟我們說說通話內容嗎？)主要是貿易。我和習近平主席談了很多事情，但主要是貿易和購買我們的外國產品。我向他表示，我想讓你們加快採購，多買一點，他基本同意那麼做。」

至於各界高度關注的台海與中日關係，川普一個字都不提，繼續保持讓各界自行解讀的模糊狀態。

