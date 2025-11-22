中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕
中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕
即時中心／梁博超報導
近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出公民旅行限制、暫停日本水產品進口等措施。根據日媒報導，日本政府近期曾向中國與南韓徵詢明年1月舉辦三方領袖會議，據悉已遭中國拒絕。
根據日本《共同社》報導，高市早苗的「台灣有事」說法，不僅讓中國祭出公民旅行限制、暫停日本水產品進口等措施，原定週一（24日）將舉行的日中韓文化部長會議遭臨時延期，影響擴大到三國合作關係。
報導也引述多名外交消息人士說法，三國外長在今年3月於東京舉行會談，就儘早在適當時機舉行首腦會談達成一致。然而，由於日本國會日程繁忙，難以在今年內召開三方領袖峰會，因此私下探詢中韓兩國能否在明年1月進行會談。
然而，由於近期中日關係急遽下降，據悉，中國通過外交管道向相關國家告知日相高市未能做出適當應對，因此中方無法參加峰會。後續中國將在明年2月迎來農曆春節，按慣例3月將召開全國人大會議，日程協調工作預計面臨困難。未來峰會是否能順利舉辦，如今充滿著不確定性。
原文出處：快新聞／中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕
更多民視新聞報導
首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示
把握週日好天氣「高溫飆30度」！週一入夜東北季風增強 北部轉濕冷
其他人也在看
外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。 外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。 高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，中央廣播電台 ・ 1 天前
日本政府砸千億日圓投資Rapidus 打造晶片國家隊
日本政府21日宣布，將對晶片製造商Rapidus投資1,000億日圓，目標為國內大量生產尖端晶片。中時財經即時 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中、日關係劍拔弩張 國安局報告：兩國矛盾短期難以調和
日本首相高市早苗11月7日在國會的「台海有事」發言，引發大陸強烈反彈，緊張情勢持續升高。對此，國安局報告的影響評估研判，包括日、中矛盾短期難以調和、高市安保改革強化嚇阻能量、國際體認台海和平穩定重要性。中天新聞網 ・ 23 小時前
高市稱推動日中戰略互惠不變 中國：收回錯誤言論
（中央社台北21日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，她今天表示，推動兩國戰略互惠關係的大方向沒變。中國外交部對此表示，高市早苗應立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。中央社 ・ 1 天前
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
（中央社東京22日綜合外電報導）共同社今天報導，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。報導提及，近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢影響至3國合作關係。中央社 ・ 20 小時前
最新／高市早苗震撼表態了！未改變「日中戰略互惠關係」想法
即時中心／廖予瑄報導先前日本首相高市早苗因發布「台灣有事，就是日本有事」的發言，引發中國不滿，並祭出一連串類反制行動。對此，高市今（21）日受訪時也指出，對於推進日中戰略互惠關係的想法，「沒有任何改變」。民視 ・ 1 天前
中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！
國際中心／江姿儀報導日本新任首相高市早苗上台後強力挺台灣，日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲，不僅呼籲公民「近期暫勿前往日本」，官方甚至宣布禁止日本水產品進口。對此，日本國際戰略研究專家分析，指出中國「處於劣勢」，對日影響有限，而日本可靠「這3招」反制。民視 ・ 1 天前
日本業者看中國旅遊警示 有人淡定有人擔憂
（中央社東京22日綜合外電報導）中國與日本發生外交爭端，並在本月中旬起建議公民不要赴日旅遊後，東京部分店家不以為意，不過以中國遊客為主要客源的旅宿業者已陸續接到取消通知，並對此感到擔憂。中央社 ・ 20 小時前
高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台
彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...聯合新聞網 ・ 7 小時前
半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能
（中央社記者張建中新竹23日電）中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬片，至2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能，但台灣成熟製程產能2030年占全球比重估將降至26%。中央社 ・ 4 小時前
中日硬槓！大陸連取消日藝人活動 男星活動「突遭公安闖入」中斷
日本首相高市早苗近日在國會提及「台灣有事」相關論述，引起中國大陸方面強烈反應，陸續提出旅遊警告、暫停部分日本水產品進口等措施，使兩國關係急速緊繃。政治波動更延伸至文化娛樂領域。如今日本爵士鼓手本田珠也原定20、22日在北京與貝斯手鈴木良雄合作演出的場次也突然遭腰斬。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台日友好！日料業者祭優惠 民眾號召吃美食相挺
日本首相高市早苗，月初有關台灣有事的國會答辯，引發中國強烈抗議，甚至對日本水產、和牛下達禁令，禁止這些產品輸出到中國。不過不少台灣的日式料理業者，為了用行動力挺日本，紛紛祭出優惠，也有很多民眾號召，說...華視 ・ 1 天前
《大陸政治》明年中日韓首腦會談 傳中國拒出席
【時報-台北電】據日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。 日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中日關係急凍，不僅雙邊旅遊、文化、水農產品等一系列交流往來受挫，中國更狀告聯合國，批評日方不思悔改，拒不撤回錯誤言論，並稱若日本「膽敢在台海進行軍事干預」，中國將堅決行使自衛權。這是中國迄今最強硬的措辭。 日本朝日新聞22日報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），對高市早苗在國會就台灣問題的表態表達不滿。中方指出，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相連。 中方表示，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。報導指出，該函將作為聯合國大會正式文件，分發給全體會員國，且預計中國今後將加大力度向國際社會發出訊號。 中國駐日使館21日則在社群平台X發文指出，「聯時報資訊 ・ 4 小時前
全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令，但沈不畏懼，持續至多國參與活動，並與多國政要會談。成大教授李忠憲今（23）日揭開中國跨境數位獨裁的可怕之處，籲全台灣人都要有所警惕。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中共黨媒瞎扯「反高市早苗工人自願每月無償多加5個班」 翻車刪文
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，中國升高對日文攻武嚇，官方與媒體持續發文狠批。光明日報22日在頭版刊出副總編輯陳品高署名的評論文章「傾心盡力，為我可愛的祖國」宣稱，有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。這篇試圖激發中國人民團結反日的評論文章卻引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜，這篇翻車文隨即遭下架。 文章提到，高市早苗那番言辭不但讓中國人民的愛國熱情更加高漲，催化成大家幹好工作、報效國家的動力。「網友」表示：「我們所負的職責不同，但是有一點卻是相同的，那就是竭盡全力幹好本職工作」、「愛國，體現在平凡生活的堅守中。無論是教師教書育人、醫生救死扶傷、工人精益求精，還是農民辛勤耕耘，每個人在自己的崗位上發光發熱，就是在為國家的繁榮發展添磚加瓦」，文章並嗆：「高市早苗們，且記住：在你們的叫囂聲中，挺起的是中華民族更加偉岸的身影」。 文章還指稱，有「網友」說：「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班。」然而，中國網友一面倒砲轟新頭殼 ・ 6 小時前
日本政府準備動手了？日圓又跌到關鍵價，投資人警惕週末夜「突襲」干預匯率
日圓匯率近期跌跌不休，就在美元兌日圓突破157關口之後，日本財務大臣片山皋月今（21）日對市場發出迄今為止最強烈的警告訊號，引發投資人高度警覺，緊盯日本政府是否會在連假之前的週末夜出手「突襲」。 根據片山皋月形容，她對近期外匯市場「極度單邊且迅速」的波動感到擔憂，政府將在必要時採取適當行動應對投機交易，這與9月發布的《日美聯合聲明》中闡述的方法一致，「既然......風傳媒 ・ 1 天前
李登輝「明德小組」防大國誤判 林碧炤：告訴美日台灣要推民主化
台灣在1995年、1996年面臨兩次中國飛彈危機，時任總統李登輝批准成立「明德專案小組」因應。時任國安會副秘書長的林碧炤昨天出席「2025年李登輝紀念學術討論會」表示，明德專案小組最主要的目的是告訴美國、日本，台灣政策要推動民主化，沒有所謂的台灣獨立，也沒有要改變現狀。自由時報 ・ 7 小時前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。民視 ・ 6 小時前
G20峰會首日就通過宣言 南非官員：美國施壓我們不准通過
20國集團（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡開幕，第一天就打破傳統，在美國抵制峰會的情況下通過一份領袖宣言。太報 ・ 14 小時前