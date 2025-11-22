即時中心／梁博超報導

近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出公民旅行限制、暫停日本水產品進口等措施。根據日媒報導，日本政府近期曾向中國與南韓徵詢明年1月舉辦三方領袖會議，據悉已遭中國拒絕。

根據日本《共同社》報導，高市早苗的「台灣有事」說法，不僅讓中國祭出公民旅行限制、暫停日本水產品進口等措施，原定週一（24日）將舉行的日中韓文化部長會議遭臨時延期，影響擴大到三國合作關係。

報導也引述多名外交消息人士說法，三國外長在今年3月於東京舉行會談，就儘早在適當時機舉行首腦會談達成一致。然而，由於日本國會日程繁忙，難以在今年內召開三方領袖峰會，因此私下探詢中韓兩國能否在明年1月進行會談。

然而，由於近期中日關係急遽下降，據悉，中國通過外交管道向相關國家告知日相高市未能做出適當應對，因此中方無法參加峰會。後續中國將在明年2月迎來農曆春節，按慣例3月將召開全國人大會議，日程協調工作預計面臨困難。未來峰會是否能順利舉辦，如今充滿著不確定性。

原文出處：快新聞／中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕

