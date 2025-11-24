中日關係急凍！蔡正元嗆高市早苗哪來的膽識

▲前立委蔡正元日前狠嗆日本首相高市早苗：哪來的膽識？（圖／陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，除傳出大批中國遊客取消赴日旅遊行程，中國甚至暫停從日本進口水產。對此，前立委蔡正元22日指出，日本去挑釁中國大陸，這是哪裡來的膽識？隨著中國不斷加大壓力，高市早苗在任期內就好好地各自安好吧！

蔡正元日前上《中天辣晚報》表示，高市早苗講了這些話，就等於是讓日本沒有任何機會成為安理會的常任理事國，日本為了高市早苗一句話，就把努力多年的夢，也搞破滅了。

廣告 廣告

蔡正元強調，日本去挑挑北韓、南韓，大概沒什麼事，但是去挑釁中國，俄羅斯當然會嗆聲，所以中國大陸也不客氣的搬出《聯合國憲章》第107條，這是敵國條款，打日本是不需要安理會同意的。

蔡正元更狠批，日本是哪裡來的膽識？高市早苗做這件事，如果沒有做很好的修補，這些都是夢。而且中國不斷加大壓力，也沒有退的空間，高市早苗在任期內就好好地各自安好吧！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全民挺日！外交部貓咪梗圖「您好我吃一點！」刷一排日料奇觀

「週休3日」有譜？附議破5700人！民進黨團幹事長這樣回應

黃國昌校園策略翻車？周偉航爆他劍指台北市！氣勢差讓柯文哲急了