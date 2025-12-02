中日關係恐再受考驗？日擬向菲律賓出售「03式防空飛彈」，和與那國島同款、協助強化南海防衛

日本傳出正在考慮向菲律賓出口，自主研製的「03式」中距離地對空飛彈系統，此一消息是由《共同社》與多家日本媒體曝光，此時正逢中日外交緊張時刻，倘若該軍售案最終真的完成，恐再次觸動北京敏感神經。

綜合外媒報導，目前東京和馬尼拉雙邊，已經針對此飛彈系統採購展開非正式協商，馬尼拉已向東京表達採購意願，但在消息曝光後，日本和菲律賓兩國政府，迄今都沒有對此傳聞給出明確回應。

這款由三菱電機研製的03式中距離地對空飛彈系統，該系統與短程81式地對空飛彈、長程愛國者飛彈，共同打造自衛隊短中遠三段式防空網。東京還在這個基礎之上，砸重金進行研發改良，推出射程更遠的加強版本。除了日本本土駐屯外，03式中距離地對空飛彈還有駐點在奄美、宮古島、石垣島，以及即將佈署到距離台灣東部海岸僅110公里的與那國島。

廣告 廣告

公開資料顯示，03式中距離地對空飛彈射程約60公里，日本國內的製造成本，大約落在一組470億日圓（約新台幣94.6億元）。整組飛彈搭載於73式大型卡車，配合雷達車與通信指揮車一起出動。

由三菱重機自製、03式中距離地對空飛彈系統是日本自衛隊重要的防空體制一環。（翻攝自陸上自衛隊）

據了解，東京計畫預計在2026年、修訂現行防衛裝備輸出規範，讓出口軍武不再受限。依照現有規則限制，日本僅能對外輸出涵蓋救災、運輸、警戒、監視與掃雷等非戰鬥目的的防衛裝備。

菲律賓近年在南海與中國的矛盾不斷升溫，而且頻頻發生各種武裝衝突，在面臨快速擴張南海影響的北京，馬尼拉除了繼有的美菲同盟，也尋求與友好的日本、共建安全合作機制。

倘若日本正式決定、向菲律賓輸出飛彈系統，勢必引來中國更強烈的抨擊。光是11月防衛省擬定在與那國島部署03式飛彈一事，就引起中國外交部強烈抗議，痛批日本正在執行「極度危險」行為，指責東京刻意升高區域軍事對抗。更不用想如果將飛彈出售給同在亞太區域的菲律賓，屆時北京必然會更大的反彈與聲音。

更多風傳媒報導

