中日關係惡化也不影響民意力挺！《日經》：高市內閣支持率75%...連續三個月破七成！

日本首相高市早苗自上任即創下高民意支持度，即便近期因發表「台灣有事論」，引發中日關係緊蹦，不斷遭中方威脅制裁，在日本社會仍持逾七成民意。《日經》報導，與東京電視台近日進行民調，結果顯示高市內閣的支持率為75%，達成連續三個月超過七成的紀錄；針對日幣升息也有超過五成的民眾「予以肯定」。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



日本經濟新聞社與東京電視台於 19 日至 21 日進行世論調查。結果顯示，高市早苗內閣的支持率為 75%，與 11 月上一次調查的 75% 持平；「不支持」比例同樣維持在 18%。自 10 月內閣成立以來，已連續三個月維持在七成以上的高支持度。

廣告 廣告



在支持內閣的理由中，排名第一的是「人格值得信賴」（41%），其次為「具有領導力」（38%）。不支持的理由則以「人格不值得信賴」（34%）最多，其次是「缺乏國際感」（30%）。



日本銀行於 19 日召開金融政策決定會議，決定將政策利率上調至 0.75%，為 30 年來的最高水準。針對此次升息的評價，55% 的受訪者表示「予以肯定」，高於「不予肯定」的 26%。



在詢問「希望首相優先處理的政策課題」（可複選）時，「物價對策」以 50% 居首，其次為「外交與安全保障」（31%）、「年金制度」（29%），「經濟成長」（27%）也相當受到關注。



政黨支持度方面，自民黨為 37%，較前次調查下滑 4 個百分點；日本維新會為 7%，上升 2 個百分點。



其他在野黨方面，國民民主黨為 9%（前次 6%）、立憲民主黨為 7%（前次 6%）、參政黨為 5%（前次 7%）。沒有特定支持政黨的無黨派層為 23%（前次 22%）。



本次調查由日經 Research 於 19 至 21 日，針對全國 18 歲以上男女，透過包含手機在內的隨機電話撥號（RDD 方式）進行，共取得 916 份有效回覆，回收率為 40.1%。

(圖片來源：首相官邸)

更多放言報導

接見日本自民黨議員...賴清德感謝高市早苗「多個公開場合支持台日友誼」：盼深化戰略、社會韌性合作

日中對立引國際關注...《日經》：主戰場為歐洲、東南亞明顯不買單中國說詞