中日關係惡化影響擴大 中國日料店業者歎「大量訂位遭取消」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等，中日關係緊張造成的影響層面持續擴大。在北京與上海經營日本料理店的部分業者都表示，出現餐廳訂位被大量取消的情況，且無法採購、供應日本魚類。中國外交部發言人日前表示，目前形勢下，即便開放進口，日本水產品也不會有市場。

（示意圖／Getty Images）

共同社21日報導，在北京經營一家全預約制日料店的谷岡一幸表示，雖然預料到高市上台後日中關係會倒退，「但沒想到會惡化到這種程度」。他的店本月起預約量下滑，較去年同期減少8成；本月中旬至12月上旬，有一半的預約被取消，共12組約50人。

谷岡表示，他開店至今已經10年，雖然熬過COVID-19和暫停進口日本水產品等難關，但「這次危機最為嚴峻」。

日本水產品於2023年被中國以福島第一核電站「核處理水」排海為由暫停進口，直到今年11月上旬才恢復輸中。隨著中日關係惡化，中國政府再度宣布暫停進口日本水產品。

谷岡說，「我們一直期待能供應日本魚類，實在遺憾」。他希望日中雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係」。

一家日本水產加工企業的駐中高層也感嘆，「中國政府基於政治原因，時而放鬆時而收緊政策，商業活動難以持續」。該公司在2023年中國暫停日本水產品進口時，就在東南亞和歐美拓寬市場，減少對中國的依賴。

日本首相高市早苗（圖）「台灣有事」言論引發中國激烈反彈，北京採取一連串對日施壓措施，包括停止日本水產品進口、抵制赴日本旅遊等。（Photo by KAZUHIRO NOGI／法新社／Getty Images）

路透社20日報導，在上海經營日料餐廳的老闆伊藤（Takashi Ito）表示，他一直盼望著中國解除對日本海鮮進口的禁令，但隨著中日緊張升溫，希望破滅了。他的餐廳也受到衝擊，出現顧客取消訂位的情況。

伊藤說，他盡可能從當地採購食材，但有些種類的魚類只能從日本採購。他表示，「這是迄今為止最嚴重的事件之一」。他還認為，短期內不太可能傳來有關水產品進口的好消息。

伊藤說，「高市說了那些話，我認為她不會改變主意。如果可能的話，我希望日中兩國的外交官能夠共同努力改善現狀。我希望中日兩國人民能夠和平地享用同樣的食物」。

中國外交部發言人毛寧日前在例行記者會表示，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論，引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。