中日關係惡化衝擊日本經濟！路透調查：逾2/3日企憂心

最新調查顯示，超過2/3的日本企業預期，與中國關係的惡化將對日本經濟造成衝擊。（示意圖／達志／美聯社）

根據《路透社》今（15日）公布的1項調查顯示，超過2/3的日本企業預期，與中國關係的惡化將對日本經濟造成衝擊，接近一半的企業則表示，已經感受或預期將出現直接的商業影響。

自日本首相高市早苗於去年11月7日發表「台灣有事論」後，中日2大亞洲經濟體之間的關係便持續惡化。北京將該言論視為「挑釁」，並祭出多項反制措施，包括建議其公民避免前往日本旅遊及留學，隨後更禁止向日本出口軍民2用的相關產品，進一步引發外界對稀土出口限制的憂慮，尤其稀土對汽車、半導體及軍工產業至關重要。

根據《路透社》最新調查顯示，約有9%的受訪日本企業表示，其業務已經受到此一問題的影響，另有35%則預期將出現某種形式的衝擊。與此同時，約有43%的受訪企業表示，若雙邊關係長期持續惡化，將可能重新檢討與中國相關的業務布局。

1名鐵路營運商的經理在調查中寫道：「中國旅客人數的下滑，已開始對我們飯店業務的住房率與每房收益造成壓力。」1名電子製造商的高層則表示，中國在稀土政策上的走向，對該公司而言是「攸關生死的問題。」雖然日本近年來已努力降低對中國稀土的依賴，但中國稀土目前仍占該國進口量的60%。

1名運輸設備製造商的經理也指出：「如果日本汽車製造商在中國的銷售受到影響，我們的銷售也會隨之下滑，甚至可能面臨退出中國市場的風險。」1家化學公司的高層則透露，若外交爭端長期化，公司將降低中國在其銷售與採購中的比重。

這項調查由《路透社》委託日本千代田區的市場調查公司「日經研究」（Nikkei Research），於去年12月24日至今年1月7日期間進行。日經研究共聯繫了494家公司，其中237家在匿名情況下接受調查。

另外在貨幣政策方面，約2/3的受訪者認為，日本銀行（Bank of Japan，BOJ）近期調升政策利率的決定是恰當的，18%認為升息過早，11%則認為動作太慢。日銀上個月將政策利率自0.5%上調至0.75%，創下30年來新高，顯示日本正進一步遠離長達數十年的大規模貨幣寬鬆，以及接近零利率的借貸環境。

1名運輸業公司的高層表示：「這是無可避免的。不過，對於負債較重的企業而言，利率愈低愈好。」該名高層也指出，如果日銀不繼續升息，從長遠來看，日圓進一步貶值「很可能對經濟造成嚴重打擊。」

在被問及下1次升息的理想時間點時，32%的受訪者選擇2026年下半年，21%選擇今年第2季，18%則認為應在截至3月31日的本季進行。另有約17%的受訪者表示，完全不希望再升息。

此前，日銀總裁植田和男曾透露，若經濟與物價走勢符合預期，央行將持續調升政策利率。約1/3的受訪者指出，若利率升至1.0%，將對資本投資造成阻礙；21%認為目前的0.75%就已構成門檻，另有18%表示，直到利率超過1.5%前，資本支出都不會受到影響。

