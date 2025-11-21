中日關係惡化衝擊觀光業！中國旅行團大規模取消 日遊覽車公司虧損逾600萬

日本、中國關係緊張，連帶影響到旅遊業。（示意圖，photo-ac）

隨著中日關係持續緊張，中國政府呼籲國民暫緩赴日旅遊，東京台東區一間專營海外團體旅遊的巴士公司近期接連收到來自中國旅遊團的取消通知。據悉，自16日起短短5天內，該公司就接獲超過60團取消，估計損失超過新台幣3,000萬日圓（約新台幣600萬元）。

中國旅客占比高 寒冬期業績重創

根據《YAHOO JAPAN》報導，該巴士公司負責人表示，歐美旅客多集中於春秋及暑假期間來日旅遊，冬季（12月至2月）主要客源則來自中國，約占整體客源5至6成，這次的中國旅客大幅取消，使得冬季營收遭受嚴重打擊。

轉型求生 分散市場風險

面對政治因素導致旅遊需求急速下滑，巴士公司已積極開拓其他市場，尋求營運轉型。負責人強調：「日中、日韓關係緊張，一有風吹草動，影響立刻顯現，因此必須建立不依賴單一國家的經營體系。」

中日兩國外交裂痕持續深化，除了政治層面影響外，也直接波及民間經濟與觀光業。

