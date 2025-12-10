中日關係惡化衝擊 陸祭限遊.日客赴陸也大減

日本首相高市早苗的涉台言論，導致中日關係緊張，陸方不但祭出限遊令，連音樂娛樂相關的活動也都幾乎喊停。但事實上，日本這邊，近期前往大陸旅遊的人也大幅縮減。NHK的報導。

中日關係持續走低，波及層面一路從外交延伸到文化與觀光。原訂在大陸上映的日本電影陸續喊停，影視活動也接連中斷。上海國際喜劇節中，吉本興業的專場被取消，象徵兩國民間文化交流的受挫正在加深。

旅遊市場同樣受到衝擊。深受日本遊客喜愛的成都大熊貓繁育研究基地，今年迎回從日本和歌山返華的大貓熊一家。二〇二〇年出生的楓濱與母親良濱、姐妹們再次回到四川，吸引大批日本粉絲追隨而來。牠在戶外活動時依舊萌度爆表，不少日本遊客一邊拍照、一邊輕聲唱起生日歌，畫面溫馨。

廣告 廣告

楓濱即將在十一月下旬迎來五歲生日，當地旅遊業者原本精心規劃五至七晚、售價十四萬至二十萬日圓的「貓熊旅行團」。然而情勢急轉直下，短短半個月內已有兩成旅客取消行程。多數原因指向飛往日本的航班大幅減班，返程不確定性提高，使許多粉絲卻步。

在地旅遊業者表示，旅客明顯感到不安，十二月的取消量更為突出。日本赴陸旅客同樣下滑，十二月已有超過九百個往返日本的陸航航班停飛，即使正值旅遊旺季，仍有大量行程遭取消。

另一名大陸旅遊業者直言，現在的氛圍讓旅客擔心形勢不穩，許多人不敢跨海探訪大貓熊，只能期待這場風波能夠盡快淡去。

隨著兩國外交緊張持續延燒，限遊措施影響層面擴大，陸客減少讓日本主要景點與商圈顯得異常冷清。反向旅遊也受到牽動，日本民眾對前往大陸的安全與便利性存疑，興致大幅降低。依賴海外觀光客的業者接受訪問時坦言，這段時間只能苦撐，希望情勢早日回穩，讓人潮重新回流。

更多 TVBS 報導

「日中熱線」傳北京不接電話 中俄軍機再擾南韓領空

中日升溫！共機鎖定日戰機 綠委籲：勿再把東亞情勢推向危局

中國駐日大使館再嗆聲！警告日本「干涉台灣問題」必引火自焚

日歌手「支持一中」北京登台惹議 專家：日藝人未來恐被迫表態

