中日關係惡化！中國停止進口海鮮、取消12條赴日航線 日本人更擔心「這點」

中國近日停止進口日本海鮮、取消12條赴日航線，如今日人更擔心日本再也見不到「熊貓」。圖／翻攝自高市早苗X

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」，直指台灣有事可能會讓日本進入存亡危機，引起中國強烈不滿，隨即發布旅遊警示，更以「放射線檢驗不充分」為由暫停日本海鮮進口，甚至取消12條中日航線。不過，比起陸客減少及海產無法出口中國，日本人似乎更擔心「熊貓」在租借期滿歸還後，日本再也見不到熊貓。專家先前也曾預測，若中日關係持續緊張，日本將失去熊貓。

根據日媒報導，日本政府官員表示，今年6月和歌山縣白濱町動物遊樂園「冒險世界」的4隻熊貓歸還後，目前日本國內僅剩2隻熊貓，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」。

日本政府官員也透露，明年2月20日「曉曉」和「蕾蕾」租借期滿，將回到中國，屆時日本全國就沒有大熊貓了，這將是自1972年中日關係正常化以來，日本首次沒有熊貓。大熊貓一直是帶動上野地區消費的重要因素，預估這兩隻大熊貓1年就能帶來超過300億日圓的經濟效益。

主管上野動物園的東京都建設局負責人表示，將一如既往謀求租借新的熊貓，目前正以「野生動物的保護和研究」為目的，與中國野生動物保護協會進行溝通，而非中國政府，但不清楚政治是否會干預。

日本官員透露，明年2月「曉曉」和「蕾蕾」租借期滿，將返回中國，屆時日本就沒有大熊貓了。示意圖／取自pixabay

日中友好協會（東京）事務局長橫見幸憲則指出，交流活動正漸趨中斷，令人憂慮，他直說「熊貓是日中的和平使者」，擔心爭取新熊貓到來的活動會受影響，希望事態早日平息。

依據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES），大熊貓屬於禁止國際交易的物種，因此若想飼養，通常需以「圈養繁殖與研究合作」為名，向中國租借。上野動物園的「曉曉」與「蕾蕾」便是在這樣的合作框架下誕生的，兩隻熊貓自出生便在東京成長，深受民眾喜愛。原先的租借期限為10年，後來又延長5年，將於明年2月20日到期。

依據《CITES》，大熊貓屬於禁止國際交易的物種，若想飼養，通常需以「圈養繁殖與研究合作」為名，向中國租借。示意圖／取自pixabay



