中日關係惡化！吳志中曝歐洲不滿薛劍嗆高市早苗：非常不妥應立即召回

記者詹宜庭／台北報導

日本首相高市早苗因在國會上發表「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，日中關係緊張。外交部次長吳志中今（24日）表示，自己剛從歐洲回來，大家重點放在中國外交官薛劍在日本的言詞上，普遍認為非常不妥，有人甚至認為應該要立即召回。但降低衝突是很重要的，以台灣來說，「我們在國際上的朋友越多越好」，這樣能嚇阻戰爭的爆發。

立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

廣告 廣告

吳志中會前受訪表示，自己剛從歐洲回來，去了比利時、法國、德國等地。基本上，大家的重點都放在中國外交官薛劍在日本的言詞上，普遍認為非常不妥，有人甚至認為應該要立即召回。但他強調，降低衝突是很重要的，歐洲方面確實並未提及動武。以台灣來說，「我們在國際上的朋友越多越好」，現在在歐洲確實朋友越來越多，而朋友多最重要的是要嚇阻戰爭的爆發，大家各方面的合作也很關鍵，這就是自己剛從歐洲回來的主要感想。

至於日本防衛大臣小泉進次郎昨日訪問靠近台灣的沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地，並強調當地部署飛彈的計畫如預期進行中。吳志中表示，對國家元首來說，國安是最重要的考量。中華民國外交部不方便評論日本為維護台灣國家安全所做的作為，「我們的方向是要降低衝突，而日本、美國、歐洲都是關係不斷增強的盟國。最重要的是與這些國家的關係要持續加強，現在在歐洲有越來越多的互動，大家也都看得見，維持良好關係、一起捍衛地區和平，是外交部最重要的責任」。

更多三立新聞網報導

謝志偉曝台灣正處於「兩種困境」喊：「民主的靱性」不能只挨打

中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等

接受「布拉格國際廣播電台」專訪 吳志中強調台捷戰略夥伴與民主連結

獨家／蕭美琴歐洲演講背後 吳志中揭「外交人員忙到凌晨」：真的不容易

